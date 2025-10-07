ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.8 643 оценки

Black Ops 7 даже не вошла в топ-100 бестселлеров Steam, несмотря на недавний запуск бета-версии

monk70 monk70

Call of Duty долгое время доминировала в жанре шутеров от первого лица. Год за годом эта франшиза выпускает бестселлеры, превосходящие конкурентов по продажам, но, похоже, Black Ops 7 не последует этой тенденции.

После неожиданно вялого бета-тестирования игра, похоже, отстаёт в списке самых продаваемых игр Steam. На момент написания статьи Black Ops 7 отстаёт от большинства других игр в списке самых продаваемых игр Steam. Более того, игра даже не входит в сотню самых продаваемых игр на платформе

Вместо этого Black Ops 7 в настоящее время занимает 106-е место в списке самых продаваемых игр Steam. Продажи игры даже превосходят такие игры, как Hollow Knight: Silksong, Clair Obscur: Expedition 33, Digimon Story Time Stranger и Arc Raiders.

В противоположность этому, Battlefield 6 является бестселлером №1 на платформе, что подчёркивает существенный разрыв между этими двумя ИС в 2025 году. Это интересно, поскольку Black Ops 7 уже доступна для широкого круга пользователей в рамках текущей бета-версии, и о ней уже много сказано.

Несмотря на свою нынешнюю популярность в онлайн-обсуждениях, игра, похоже, отстаёт по количеству предзаказов. Хотя одни только цифры в Steam не означают, что Call of Duty обречена в этом году на провал, франшиза, безусловно, оказалась в сложном положении.

DezkQ

А собсно че все так носятся с ПК версией ?

Колда всегда была преимущественно консольным шутаном.

SloT124

Читал где-то, что и в ПСН она не особо стрельнула.

goodneighbor

Это наглый рескин БО6 с унылыми футуристичными пушками, неудивительно, что игра не вызывает большого интереса.

kotasha

Пора бы филе дать хороший пинок за покупку активижен близард, слил платформу в унитаз, сколько было можно игр возродить но нет давайте кал купим.

Haliburton

Она до этого была слита

BlackHardwar .

Посмотрел стримы и могу однозначно сказать, игра не стоит своих денег от слова совсем:)

Haliburton
Black Ops 7 даже не вошла в топ-100 бестселлеров Steam, несмотря на недавний запуск бета-версии

Знаете вели кую поговорку

Снаряд дважды в одну воронку не попадает
