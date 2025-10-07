Black Ops 7 даже не вошла в топ-100 бестселлеров Steam, несмотря на недавний запуск бета-версии

Call of Duty долгое время доминировала в жанре шутеров от первого лица. Год за годом эта франшиза выпускает бестселлеры, превосходящие конкурентов по продажам, но, похоже, Black Ops 7 не последует этой тенденции.

После неожиданно вялого бета-тестирования игра, похоже, отстаёт в списке самых продаваемых игр Steam. На момент написания статьи Black Ops 7 отстаёт от большинства других игр в списке самых продаваемых игр Steam. Более того, игра даже не входит в сотню самых продаваемых игр на платформе

Вместо этого Black Ops 7 в настоящее время занимает 106-е место в списке самых продаваемых игр Steam. Продажи игры даже превосходят такие игры, как Hollow Knight: Silksong, Clair Obscur: Expedition 33, Digimon Story Time Stranger и Arc Raiders.

В противоположность этому, Battlefield 6 является бестселлером №1 на платформе, что подчёркивает существенный разрыв между этими двумя ИС в 2025 году. Это интересно, поскольку Black Ops 7 уже доступна для широкого круга пользователей в рамках текущей бета-версии, и о ней уже много сказано.

Несмотря на свою нынешнюю популярность в онлайн-обсуждениях, игра, похоже, отстаёт по количеству предзаказов. Хотя одни только цифры в Steam не означают, что Call of Duty обречена в этом году на провал, франшиза, безусловно, оказалась в сложном положении.