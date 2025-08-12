Благодаря бете Battlefield 6 стоимость акций EA поднялась до рекордных показателей

Несмотря на то что Battlefield 6 еще даже официально не вышла, акции компании EA поднялись до исторического максимума: всего за неделю они выросли почти на 10%. В понедельник, 11 августа, стоимость акций EA достигла $176,11, а общая рыночная капитализация - $41,94 млрд. По сравнению с воскресеньем курс акций вырос на 5%, а по сравнению с прошлой неделей - на 10 %.

В целом всего за неделю стоимость акций выросла почти на $16. По прогнозам аналитиков, стоимость акций может вырасти как до $210,00, так и до $127,00. По общему мнению, в процентном отношении акции могут снизиться на 2,02 % по сравнению с текущей ценой в $176,11.

Несмотря на то что «бета» Battlefield 6 нельзя назвать идеальной, она оказалась на удивление стабильной, особенно если учесть, что это бета-версия и она почти на три месяца старше, чем текущая версия, которую разрабатывает DICE. Второй этап бета-тестирования Battlefield 6, которая пройдет с 14 по 17 августа, внесет важные изменения и обновления по сравнению с текущей версией.

В этом году Battlefield 6, как ожидается, потеснит Call of Duty, учитывая, что в последние годы франшиза постепенно теряет популярность. EA имеет прекрасную возможность воспользоваться этой возможностью и вновь создать достойную конкуренцию в жанре FPS, ставшем в последнее время довольно унылым.