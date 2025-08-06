Боты на серверах и ощущения матчей, как в "старые-добрые" времена: детали мультиплеера Battlefield 6 с недавнего ивента

При недостаточном количестве игроков, матчи будут заполнять ИИ-боты.

Их также можно добавлять и на кастомные сервера, но вот, насколько они будут умными и сложными, неясно.

Дизайн карт создается с учетом фактора веселья прошлых игр, так как разработчики хотят вернуть ощущения старых частей. Во многом, такой подход реализовали из-за огромного количества фидбека от игроков.

Предположительно, в Battlefield Labs.

TTK постоянно является темой обсуждения в Battlefield Studios и его продолжат балансить даже после грядущей открытой беты. Хотя в целом, команда осталась довольна ее реализацией.

Игра будет получать регулярные квартальные апдейты после релиза, а также поддерживаться в рамках сезонов: с новыми режимами, картами и оружиями.

Открытая бета стартует для обладателей раннего доступа уже завтра в 11:00 по МСК.

Остальным смертным придется ждать доступа 9 числа.