Боты на серверах и ощущения матчей, как в "старые-добрые" времена: детали мультиплеера Battlefield 6 с недавнего ивента

- При недостаточном количестве игроков, матчи будут заполнять ИИ-боты.
Их также можно добавлять и на кастомные сервера, но вот, насколько они будут умными и сложными, неясно.
- Дизайн карт создается с учетом фактора веселья прошлых игр, так как разработчики хотят вернуть ощущения старых частей. Во многом, такой подход реализовали из-за огромного количества фидбека от игроков.
Предположительно, в Battlefield Labs.
- TTK постоянно является темой обсуждения в Battlefield Studios и его продолжат балансить даже после грядущей открытой беты. Хотя в целом, команда осталась довольна ее реализацией.
- Игра будет получать регулярные квартальные апдейты после релиза, а также поддерживаться в рамках сезонов: с новыми режимами, картами и оружиями.
Открытая бета стартует для обладателей раннего доступа уже завтра в 11:00 по МСК.
Остальным смертным придется ждать доступа 9 числа.
В старых добрых частях в матчах никогда не было ботов, сбмм и был нормальный ттк
Были, я играл в батлу вьетнам, там 50% игроков боты были
Как показывает практика плохого нету в этих самых ботах. До читеров они не дотягивают, а играют явно по лучше игрока с лапками. Единственное транспортом эти болванчики нормально не умеют пользоваться. Хотя давайте честно, много ли рукожо... умеют пользоваться лучше ботов. Вот именно... Есть которых подбивают, вылезают из танка. И убегают роняя калл. А враг в итоге получает ваш танк. В тоже время вы без танка. Ибо один укуренный отдал вашу технику врагам. Обосравшись умереть в ней.
Так, что лучше не сильно умные боты. Чем рукопопые в команде.
Да и честно. Бот врач всегда тебе жопку заштопает. А твой любимый профессиональный союзник. Попытается очередной раз вертушку сбить с пистолета в чистом поле. Убеждая что медик это машина. Кратко говоря, таких историй тонны. Бесконечно можно говорить. Одно дело средний игрок. А другое когда у тебя или у врага в команде 20 морадешек с лапками. Которые куст убить не смогут.
Уже давно боты на крупных картах это обязаловка.Если человек хуже всех из 64 рыл отыграл,без проблем может проект бросить,а так даже для последнего рака место повыше будет.
Если судить по 2042, то плохого в этом ничего не вижу.
Может я чего-то не догоняю, но если у вас нехватка людей, которая компенсируется ботами, то это наверное говорит о том что ваша игра кусок переваренного кала в который мало кто играет? В варзону не так давно тоже режимы с ботами добавили и это ппц как скучно и душно...
Прочёл карательные вместо квартальные. Это знак свыше!))
И как показывает практика боты в пвп это плохо. Их легко абюзить и для кемперов это просто мана небесная, новички будут наоборот страдать от них, а их будут фражить матёрые дядьки. Надеюсь будут сервера без них.