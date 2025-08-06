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Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 297 оценок

Боты на серверах и ощущения матчей, как в "старые-добрые" времена: детали мультиплеера Battlefield 6 с недавнего ивента

Solstice Solstice
  • При недостаточном количестве игроков, матчи будут заполнять ИИ-боты.

Их также можно добавлять и на кастомные сервера, но вот, насколько они будут умными и сложными, неясно.

  • Дизайн карт создается с учетом фактора веселья прошлых игр, так как разработчики хотят вернуть ощущения старых частей. Во многом, такой подход реализовали из-за огромного количества фидбека от игроков.

Предположительно, в Battlefield Labs.

  • TTK постоянно является темой обсуждения в Battlefield Studios и его продолжат балансить даже после грядущей открытой беты. Хотя в целом, команда осталась довольна ее реализацией.
  • Игра будет получать регулярные квартальные апдейты после релиза, а также поддерживаться в рамках сезонов: с новыми режимами, картами и оружиями.

Открытая бета стартует для обладателей раннего доступа уже завтра в 11:00 по МСК.

Остальным смертным придется ждать доступа 9 числа.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
agula98

В старых добрых частях в матчах никогда не было ботов, сбмм и был нормальный ттк

5
Freund Benno

Были, я играл в батлу вьетнам, там 50% игроков боты были

2
Ammati

Как показывает практика плохого нету в этих самых ботах. До читеров они не дотягивают, а играют явно по лучше игрока с лапками. Единственное транспортом эти болванчики нормально не умеют пользоваться. Хотя давайте честно, много ли рукожо... умеют пользоваться лучше ботов. Вот именно... Есть которых подбивают, вылезают из танка. И убегают роняя калл. А враг в итоге получает ваш танк. В тоже время вы без танка. Ибо один укуренный отдал вашу технику врагам. Обосравшись умереть в ней.
Так, что лучше не сильно умные боты. Чем рукопопые в команде.
Да и честно. Бот врач всегда тебе жопку заштопает. А твой любимый профессиональный союзник. Попытается очередной раз вертушку сбить с пистолета в чистом поле. Убеждая что медик это машина. Кратко говоря, таких историй тонны. Бесконечно можно говорить. Одно дело средний игрок. А другое когда у тебя или у врага в команде 20 морадешек с лапками. Которые куст убить не смогут.

5
samosan

Уже давно боты на крупных картах это обязаловка.Если человек хуже всех из 64 рыл отыграл,без проблем может проект бросить,а так даже для последнего рака место повыше будет.

4
Salvador Dally

Если судить по 2042, то плохого в этом ничего не вижу.

3
X_O_MAX_O_X

Может я чего-то не догоняю, но если у вас нехватка людей, которая компенсируется ботами, то это наверное говорит о том что ваша игра кусок переваренного кала в который мало кто играет? В варзону не так давно тоже режимы с ботами добавили и это ппц как скучно и душно...

3
Despot_Aspid
Игра будет получать регулярные квартальные апдейты.

Прочёл карательные вместо квартальные. Это знак свыше!))

И как показывает практика боты в пвп это плохо. Их легко абюзить и для кемперов это просто мана небесная, новички будут наоборот страдать от них, а их будут фражить матёрые дядьки. Надеюсь будут сервера без них.

1