Боты возвращаются в Battlefield 6

В прошлом месяце из Battlefield 6 были удалены боты, которых использовали игроки для фарма очков опыта. Однако в конечном итоге разработчики решили их вернуть, но при очень конкретном условии.

В таких режимах, как Breakthrough, Conquest и Rush, теперь будут доступны до 12 ботов. В случае отключенной опции для начала матча требуется 20 реальных игроков, а в случае включенной - только восемь, а в каждой команде будет до 6 ботов. При этом важно отметить, что за убийство врагов, контролируемых ботом, игроку будет начисляться меньше очков опыта.

Если включены боты, то в статистике игрока не будут отображаться такие показатели, как время, проведенное в игре, коэффициент убийств/смертей и общее количество респаунов. Сейчас все работает не так, как задумано, и мы активно работаем над решением этой проблемы.

Помимо этого, Battlefield Studios также сообщила о временном удалении ракет из VCI, так как они были слишком мощными и могли сбить вертолет или самолет, едва он взлетал.