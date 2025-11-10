Боты возвращаются в Battlefield 6

В прошлом месяце из Battlefield 6 были удалены боты, которых использовали игроки для фарма очков опыта. Однако в конечном итоге разработчики решили их вернуть, но при очень конкретном условии.
В таких режимах, как Breakthrough, Conquest и Rush, теперь будут доступны до 12 ботов. В случае отключенной опции для начала матча требуется 20 реальных игроков, а в случае включенной - только восемь, а в каждой команде будет до 6 ботов. При этом важно отметить, что за убийство врагов, контролируемых ботом, игроку будет начисляться меньше очков опыта.
Если включены боты, то в статистике игрока не будут отображаться такие показатели, как время, проведенное в игре, коэффициент убийств/смертей и общее количество респаунов. Сейчас все работает не так, как задумано, и мы активно работаем над решением этой проблемы.
Помимо этого, Battlefield Studios также сообщила о временном удалении ракет из VCI, так как они были слишком мощными и могли сбить вертолет или самолет, едва он взлетал.
Заберите ещё с Плейграунд ру
Тогда у всех серверов EA будет перегруз.
Да ладно не так их тут много
Тогда не станет новостей "от энтузиастов" и сайт помрёт.
А что такое? Суточный онлайн в одном только Стиме ж 400к+. При таком онлайне не хватает кожаных мешков для старта матча?
Ну бывает тебе просто хочется не напрягаться и устроить срач на поле))
Читать заголовок- строчить коммент, типичный ПГ.
Сам то читал ?
А мало кто на официальных серверах играет, например на Японии я могу по 20 минут сидеть и искать лобби с игроками, а их нет, потому что все играют в режиме Портал. Качают пушки, уровень, делают челенжи. Игра по сути фармёжка в чистом виде.
Вот какой смысл корячиться на официалке, если ты можешь создать мод в Портал и заниматься например вот этим? У тебя набивается и КД и прокачивается уровень и выполняются челенжи. Ну и мультиопыт ты можешь ставить хоть 400к за раз. Я так 300 уровень набил, потом надоело.
Лол а зачем тогда игру в принципе покупать, если ты не играть хочешь, а тупо дрочью заниматься?
Вынужденно. Потому что если ты сунешься в онлайн PvP без прокачанного оружия и обвесов, ты ничего там по сути не сможешь, только сливаться, потому что обвесы решают очень много и хорошие обвесы открываются на высоких уровнях оружия. Ну и КД свой набиваешь.
Например прокачанный АК 205 (у меня всё прокачано до максимума) может стрелять с 6 кратным прицелом без отдачи, ты снайпера с него легко можешь сбрить и все пули полетят куда ты навёлся.
Зачем тогда играть в такой калл?
В чем проблема дать возможность играть с ботами локально и без увеличения XP в стандартных режимах? Взять пример с той же BF2042.
Тот самый случай когда разрабам нужно было подсмотреть у конкурента ( сами знаете какого)