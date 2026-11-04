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Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.6 1 322 оценки

Браузер серверов Battlefield 6 выйдет раньше срока - старт 10 ноября

KoRnEr KoRnEr

В новом обновлении для сообщества Battlefield Studios раскрыла подробности о браузере серверов. Планы изменились в лучшую сторону: функция появится раньше, чем предполагалось.

Battlefield 6 получит браузер серверов и взводы - но только в декабре

Развёртывание начнётся 10 ноября, сразу после запуска второго этапа пятого сезона. Сначала доступ откроют для ограниченного круга игроков — чтобы провести стресс-тестирование и оптимизацию перед глобальным релизом. Кнопка запуска будет отображаться на главном экране, чтобы после развёртывания к функции было легко получить доступ.

Игроки смогут:

  • выбирать между официальными и созданными сообществом серверами;
  • фильтровать серверы по нужным параметрам;
  • оставаться в постоянных лобби по желанию.

Это лишь часть возможностей новой функции. Полный набор станет известен после завершения развёртывания.

Помимо браузера серверов, игроков ждут новая карта для тестирования и новое ограбление для планирования. По мнению авторов, сейчас захватывающее время для поклонников Battlefield 6, а будущее проекта выглядит многообещающим — особенно после непростого пост-релизного патча. Следите за обновлениями, когда браузер серверов заработает.

Обновления 44
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3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Калобок

Год ждали. Ну теперь заживём

1
DIZNX

что это такое? непонял. в батле же и так есть сервера создаваемые игроками. в любую можно зайти. хз вообще че это. зачем добавлять то что уже есть.хм