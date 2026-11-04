Браузер серверов Battlefield 6 выйдет раньше срока - старт 10 ноября

В новом обновлении для сообщества Battlefield Studios раскрыла подробности о браузере серверов. Планы изменились в лучшую сторону: функция появится раньше, чем предполагалось.

Развёртывание начнётся 10 ноября, сразу после запуска второго этапа пятого сезона. Сначала доступ откроют для ограниченного круга игроков — чтобы провести стресс-тестирование и оптимизацию перед глобальным релизом. Кнопка запуска будет отображаться на главном экране, чтобы после развёртывания к функции было легко получить доступ.

Игроки смогут:

выбирать между официальными и созданными сообществом серверами;

фильтровать серверы по нужным параметрам;

оставаться в постоянных лобби по желанию.

Это лишь часть возможностей новой функции. Полный набор станет известен после завершения развёртывания.

Помимо браузера серверов, игроков ждут новая карта для тестирования и новое ограбление для планирования. По мнению авторов, сейчас захватывающее время для поклонников Battlefield 6, а будущее проекта выглядит многообещающим — особенно после непростого пост-релизного патча. Следите за обновлениями, когда браузер серверов заработает.