Бывший глава DICE о Battlefield 6: "Она выглядит действительно хорошо"

Патрик Сёдерлунд, генеральный директор Embark Studios и бывший руководитель DICE — студии, создавшей серию Battlefield, — высоко оценил грядущую Battlefield 6. В интервью журналу Edge он признался, что ему «странно» смотреть на новую часть как стороннему наблюдателю, ведь именно он стоял у истоков франшизы.

«Это странное ощущение — наблюдать за игрой, которую когда-то создавал сам, — сказал Сёдерлунд. — Но я рад, что Battlefield 6 выглядит так хорошо. Видно, сколько времени и энергии команда вложила в проект. Это серия, которая заслуживает быть великолепной. Я обязательно поиграю в неё — по крайней мере, до выхода ARC Raiders».

Что касается ARC Raiders, релиз которого запланирован на 30 октября для ПК, PS5 и Xbox Series X|S, разработчик рассказал, что проект пережил серьёзную трансформацию. Изначально это был кооперативный PvE-шутер, но со временем команда поняла, что игре не хватает динамики и глубины.

Исполнительный продюсер Александр Грондал добавил, что лишь в последние месяцы разработки команде удалось «поймать нужное ощущение» от геймплея. Теперь Embark уверена, что ARC Raiders выйдет на достойном уровне — и, как пошутил Сёдерлунд, станет его личной заменой Battlefield 6.