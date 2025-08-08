Бывший президент Blizzard считает, что Battlefield 6 подтолкнёт Call of Duty к переменам

Бывший президент Blizzard Entertainment Майк Ибарра выразил мнение, что выход Battlefield 6 может стать позитивным толчком для всей индустрии шутеров, оказав серьёзное влияние на серию Call of Duty.
В посте на своей странице в X (ранее Twitter) Ибарра написал, что, по его мнению, Battlefield 6 сможет опередить Call of Duty в 2025 году. Он добавил, что настоящая победа здесь — не в цифрах продаж, а в том, что конкуренция может подтолкнуть Activision к улучшению своей флагманской серии:
"Если Battlefield добьётся успеха, это заставит Call of Duty перестать быть ленивой. Из этого может выйти только польза — для игроков и для жанра в целом." — заявил Ибарра.
Ибарра также отметил, что Call of Duty, по его мнению, теряет качество с годами, указывая на проблемы с читами, перегруженным интерфейсом, визуальной пестротой и чрезмерным объёмом установочных файлов. Он выразил надежду, что успех конкурирующего проекта может изменить ситуацию.
Вот играю я в батлу 6 и вижу что геймплейно ну уж очень она похожа на колду. Да маштабней, разрушаемость все дела, но вот прям колда сыграла большую роль в создании геймплея.
Полностью согласна. Игра с умыслом переманить недовольных из Колды. Игра пытается угодить сразу троим группам: ветеранам Баттлы, любителям Колды и Королевских битв. Получится ли усидеть на трёх стульях?
это что троллинг? Ни черта они не похожи. В колде ттк меньше, за полсекунды сносишь хп. А в новой батле нужно всадить очередь из рожка прямо в череп, что говорит о сверхориентированности на нубов. ТТК как в хейло со щитом, только хэйло про скилл, а батла всегда была про нубов, а щас вообще озверели. Ну впереди впринципе миллионы лет ребаланса и эволюции. Но они сказали что не будет скинов как в колде и что нравится? Как по мне уже грустновато становится, а прошёл всего лишь 1 день ха ха ха ха. Очень серая и однообразная картинка по сравнению с калдой, побеждает хэйло мля которая никому не впёрлась нах. P.s. ныли ныли всё что бегать с жидкими терминаторами, Никки Минаж, Хоумлендером не атмосферно)) ну хавайте хавайте эту серо-коричневую массу, я тоже буду жрать это
Какой рожок? Две маслины в голову до 40м, или три если дальше. Винтовки ваншотят в тело. Как и в кс, собственно.
Конечно направит. Как минимум, новой части дадут новый подзаголовок, а не эти ваши Black Cock's и Modern Warfare.
Какие там в Куколде перемены? Вон скины Баклана и Пельменя в Блэк Кокс добавили, чего ещё ждать от каловдуде.
Они друг друга толкают. Вопрос только куда.
Верить в ЕА после череды их громких провалов это просто новый вид спорта. Активижн даже не посмотрит в сторону конкурента пока донатные станки бесперебойно печатают миллиарды. КоД уже давно платформа для продажи чертежей а не игра. батлфилд максимум подтолкнёт ЕА к закрытию ещё одной студии.
кал давно на нуле)
Да и батла тоже не в лучшем качестве к сожалению...
Анекдот просто )))
Не будет перемен. В CoD играют из-за того, что она держит идею со времён MW2 и BO2. Они так и будут эти две ветки поддерживать, потому что фанаты играют в эти игры всю жизнь. Там как раз ничего лишнего нет. В BO4 пытались развить серию, но фанты наныли и всё откатили. Кроме Нюктауна больше ничего не нужно
по-моему колде с огромными продажи насрать на игру с онлайном в 20к через неделю