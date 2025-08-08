Бывший президент Blizzard считает, что Battlefield 6 подтолкнёт Call of Duty к переменам

Бывший президент Blizzard Entertainment Майк Ибарра выразил мнение, что выход Battlefield 6 может стать позитивным толчком для всей индустрии шутеров, оказав серьёзное влияние на серию Call of Duty.

В посте на своей странице в X (ранее Twitter) Ибарра написал, что, по его мнению, Battlefield 6 сможет опередить Call of Duty в 2025 году. Он добавил, что настоящая победа здесь — не в цифрах продаж, а в том, что конкуренция может подтолкнуть Activision к улучшению своей флагманской серии:

"Если Battlefield добьётся успеха, это заставит Call of Duty перестать быть ленивой. Из этого может выйти только польза — для игроков и для жанра в целом." — заявил Ибарра.

Ибарра также отметил, что Call of Duty, по его мнению, теряет качество с годами, указывая на проблемы с читами, перегруженным интерфейсом, визуальной пестротой и чрезмерным объёмом установочных файлов. Он выразил надежду, что успех конкурирующего проекта может изменить ситуацию.