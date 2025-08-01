Бывший про-игрок в Battlefield поделился развернутым мнением о геймплее Battlefield 6

Бывший профессиональный игрок и участник чемпионатов по Battlefield 3, известный под ником rivaLxfactor, поделился своими впечатлениями от недавнего игрового теста Battlefield 6. В своем отзыве он затронул как отрицательные, так и положительные стороны проекта, основываясь на собственном опыте.

По мнению игрока, текущая механика стрельбы не требует от игрока особых навыков. Он отметил, что у оружия почти полностью отсутствует отдача, а у пуль не ощущается падение на дистанции, что делает стрельбу с упреждением бессмысленной. Исключением, по его словам, стали только снайперские винтовки и дробовики со slug-патронами.

Геймплей на наземной технике также вызвал вопросы. RivaLxfactor считает, что ему не хватает комплексности, а сама техника уничтожается слишком легко. Он указал на то, что снаряд наносит одинаковый урон вне зависимости от места и угла попадания. Игрок выразил мнение, что технику необходимо усиливать.

Серьезные опасения вызвала способность класса Штурмовик носить два полноценных вида оружия. По его словам, во время тестирования многие игроки использовали связку из штурмовой винтовки и дробовика, что создавало хаос в матчах. Он подчеркнул, что дробовики обладают высокой скорострельностью и неадекватно большой дистанцией убийства с одного выстрела. На этом фоне класс Разведчика показался ему очень слабым, а стрельба из снайперской винтовки ощущалась неправильной, хотя он и не уточнил детали. Также был упомянут баг с парашютом, позволяющий совершать длинные прыжки между зданиями без потери высоты.

Несмотря на критику, rivaLxfactor отметил и сильные стороны Battlefield 6. Он был приятно удивлен стабильностью тестовой сборки, что, по его мнению, нехарактерно для современных проектов DICE. Кроме того, положительную оценку получили система разрушений и качество реализации основных механик, присущих серии Battlefield.