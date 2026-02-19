Чудо не случилось: старт второго сезона Battlefield 6 не вызвал притока игроков

Выход Battlefield 6 ознаменовал грандиозный камбэк серии: в 2025 году проект буквально «похоронил» Call of Duty, захватив лидерство среди мейнстрим-шутеров. Увы, успех был недолгим — за полгода игра лишилась значительной части активной базы игроков. Долгожданный второй сезон, который должен был вернуть игроков в строй, не оправдал надежд — текущий онлайн замер на отметке 49 тысяч, а суточный пик не дотянул даже до 100 тысяч.

Смешанные отзывы в Steam красноречиво объясняют причины: плохая оптимизация, тесные карты и попытка разработчиков «изобрести велосипед» там, где это не требовалось. DICE обещают исправить ситуацию и вернуться к классическим масштабным локациям, но пока эти слова не помогают вернуть доверие аудитории.

В отличие от BF6, ARC Raiders удалось совершить главное — удержать игроков. Стартовав в аналогичные сроки, проект не только удержался в списке бестселлеров Steam, но и сохранил верную аудиторию — в среднем более 300 тысяч человек онлайн.