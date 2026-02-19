Чудо не случилось: старт второго сезона Battlefield 6 не вызвал притока игроков

Выход Battlefield 6 ознаменовал грандиозный камбэк серии: в 2025 году проект буквально «похоронил» Call of Duty, захватив лидерство среди мейнстрим-шутеров. Увы, успех был недолгим — за полгода игра лишилась значительной части активной базы игроков. Долгожданный второй сезон, который должен был вернуть игроков в строй, не оправдал надежд — текущий онлайн замер на отметке 49 тысяч, а суточный пик не дотянул даже до 100 тысяч.
Смешанные отзывы в Steam красноречиво объясняют причины: плохая оптимизация, тесные карты и попытка разработчиков «изобрести велосипед» там, где это не требовалось. DICE обещают исправить ситуацию и вернуться к классическим масштабным локациям, но пока эти слова не помогают вернуть доверие аудитории.
В отличие от BF6, ARC Raiders удалось совершить главное — удержать игроков. Стартовав в аналогичные сроки, проект не только удержался в списке бестселлеров Steam, но и сохранил верную аудиторию — в среднем более 300 тысяч человек онлайн.
50к тоже норм результат, да и глупо было верить что онлайн вернётся как на релизе
Друг Я считаю это нормально! Остались только истинные фанаты! Я лично играю и для меня нормально
Я вообще посчитал, что зря купил игру...Практически не захожу в игру. Лучше бы реально Арк Рейдерс купил. Да ещё и Винс Зампелла погиб, жалко... Теперь уг@ндонят игру окончательно...
Потому что контента вышло по факту шиш да маленько. Вместо грандиозного запуска нового сезона игроки получили обычный патч-подачку.
Многие уже просто наигрались в шутеры, сейчас большинство либо в Арке сидит либо ещё где-то
Хз, мне норм, карта новая крутая, но с поддержкой игры они конечно обкакались как последние дауны, если бы сразу слушали сообщество, то онлайн был бы явно выше