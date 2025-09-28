Дата предзагрузки Battlefield 6 изменена - теперь она стартует почти на неделю раньше

Тем, кто с нетерпением ждёт Battlefield 6, будет очень приятно узнать, что скоро появится возможность предзагрузить игру, поскольку Electronic Arts перенесла её старт на более ранний срок.

Хотя Battlefield 6 выйдет только 10 октября, благодаря изменениям EA игроки на консолях и ПК смогут сделать предзагрузку буквально за неделю до релиза. Изначально предварительная загрузка была запланирована на 8 октября — за два дня до релиза. Однако EA изменила дату на PS5 и ПК — на 3 октября.

Battlefield 6 выйдет 10 октября на PS5, Xbox Series X|S и ПК.