Дата выхода режима Battle Royale для Battlefield 6 раскрыта датамайнерами - релиз ожидается 28 октября

Похоже, в Battlefield 6 скоро появится долгожданный режим Battle Royale. По данным свежего датамайна, опубликованного энтузиастами, внутриигровые файлы содержат строки кода, указывающие на внутреннее название режима — “Granite” и дату релиза — 28 октября 2025 года, совпадающую с запуском первого сезона.

Информация впервые появилась от инсайдера ModernWarzone, который ранее уже сообщал о разработке режима Battle Royale для Battlefield 6. Теперь его слова подтверждаются находками в коде игры. По его данным, релиз запланирован без крупного анонса, но с выходом прямо в сезонном обновлении.

Официально Electronic Arts и DICE пока не комментировали дату релиза, но ранее источники сообщали, что Battle Royale для Battlefield 6 будет бесплатным и станет отдельным направлением франшизы, как это уже сделали Call of Duty: Warzone и Apex Legends.

Если утечка подтвердится, то игрокам осталось ждать всего несколько дней до возвращения Battlefield в жанр Battle Royale — впервые со времён Firestorm.