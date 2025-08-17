Датамайнер во время открытого бета-тестирования Battlefield 6 выявил 2 новые масштабные карты - Mirak Valley и Eastwood

Полученные данные были опубликованы в сабреддите /r/Battlefield пользователем Reddit под ником Happysufigee, который написал, что карты были обнаружены в ранней сборке Battlefield 6 и демонстрируют трёхмерные виды ландшафта.

Изображения, представленные выше и ниже, также доступны для скачивания в полном разрешении 23K, поскольку, как сообщается, они взяты из области просмотра Blender. Для тех, кто не знает, область просмотра Blender — это трёхмерное рабочее пространство, в котором разработчик взаимодействует со своими моделями.

Сообщается, что карты «Иствуд» и «Мирак» — стандартные карты для полномасштабной войны, которые не входят в предстоящий режим «Королевская битва». Кроме того, по слухам, «Иствуд» станет картой первого сезона и выйдет вместе с другой картой, основанной на событиях Лос-Анджелеса, под названием «Бесплодные земли».

Что касается подтверждений, разработчик Battlefield 6 недавно подтвердил, что более крупные карты будут представлены «скоро», предположительно, после последних выходных открытого бета-тестирования и на старте игры.