Датамайнер во время открытого бета-тестирования Battlefield 6 выявил 2 новые масштабные карты - Mirak Valley и Eastwood

Полученные данные были опубликованы в сабреддите /r/Battlefield пользователем Reddit под ником Happysufigee, который написал, что карты были обнаружены в ранней сборке Battlefield 6 и демонстрируют трёхмерные виды ландшафта.
Изображения, представленные выше и ниже, также доступны для скачивания в полном разрешении 23K, поскольку, как сообщается, они взяты из области просмотра Blender. Для тех, кто не знает, область просмотра Blender — это трёхмерное рабочее пространство, в котором разработчик взаимодействует со своими моделями.
Сообщается, что карты «Иствуд» и «Мирак» — стандартные карты для полномасштабной войны, которые не входят в предстоящий режим «Королевская битва». Кроме того, по слухам, «Иствуд» станет картой первого сезона и выйдет вместе с другой картой, основанной на событиях Лос-Анджелеса, под названием «Бесплодные земли».
Что касается подтверждений, разработчик Battlefield 6 недавно подтвердил, что более крупные карты будут представлены «скоро», предположительно, после последних выходных открытого бета-тестирования и на старте игры.
Чёт от Battlefield вообще ничего не осталось, ощущение что играешь в CoD ,вот прям всё без исключения, "масштабные" коридоры , баллистика и один танка на карту, не думал что такое скажу, но судя по ОБТ - провальная 2042 на две головы выше шестой части. А ведь мой стандарт 3-4 части , которые являются просто платиной у батлы .
Сразу видно: чел даже не притрагивался к бетке, либо не пережил очередь
и с чего такой вывод? Мне этих 5 часов с лихвой хватило . Очередь кстати была только на первом этапа 15к , которая проскочила за 2 минуты
да, согласен, похожа на колду, но то что 2042 лучше, это ты перегнул xD
Увы пока на ОБТ это условно пехотки или около COD игровой процесс. Карты вроде и есть большие. Но очень много укрытий, камней. Танки и другая техника там ощущает себя максимально тяжко. Ты буквально боишься каждый камушек. Ибо вышел из прицела, а тебя уже обкидывают с4 или просто толпа бомжей с базукой ждёт. По итогу на карте в основном бегают голожопики с оружием обычным. Техника либо где, то в заднице мира из далека попукивает себе или изредка заезжает на точки для поддержки. Ибо в остальное время это +1 укрытия для пехоты или костёр.
Техники мало. Считай 1 транспорт боевой и машинка с пулемётиком 1-2. На более открытых картах. Это вертушка, пво и может быть танк с бтр. Тоже всё по одному, включая истребитель. Причём пво и зенитки, стингерами. Нужны только для вертушки и истребителя. Снова ситуация как с танком, только ещё хуже. Представим лицо пилота на которого целятся 10 бомжей стингерами. УДАЧИ...
Кратко говоря весело. Пока что это не батлфилд. Даже Battlefield 2042 куда больше этого самой батлы, чем в 6 части. Сейчас это тупо весёлое мясо с человечками. Надеюсь на релизе техники будет больше, модулей на неё накинут. Карты переделают. А то видно что они боялись сделать пустыри как на релизе Battlefield 2042. А в итоге убили игровой процесс на технике. Ибо лазить по скалам на танке это извращение. Да и в целом для этой самой пехоты не хватает приколов. Инженеры примеру не умеют ставить условные пулемёты стационарные или другие прелести. И просто являются медиками 2.0 Только для техники.
Так всё так. Для обт в целом сойдёт. Пока игровой процесс скудный. Техника это скорее декорация так, то была. Ты просто не понял. Ибо на вертушках я примеру вовсе не видел что люди летали. Только в первую неделю видел. И то видимо люди ещё толком не умели стингерами пользоваться или пво.
Да сойдёт. В будущем завезут. Ещё бы на джипы появились разные насадочки. Типа там 12,7 мм или 20-мм картечная пушка даже. И было бы красота. Последня прям мммм. Навесом, по пехоте. И просто катаясь отрядом на таком джипе весело. Эх... красотище.
А ничего что один танк, одна бмп и два джипа - это старый стартовый набор большинства карт для BF2 2005 года? Ничего что даже в базовой его версии были чисто пехотные городские карты, где можно было по умолчанию подниматься по лестницам на высокие здания и так же закидывать С4 сверху на технику? А аддон Special Forces, где на некоторых картах техники вообще не было тяжелой, зато были крюки для покорения крыш, арбалет натягивающий трос для быстрого спуска, слезоточивый газ, флешки, противогазы и т. д И все это за два года до выхода CoD MW. Вы задрали со своей колдой - вам дали бету с пехоткой из 2005 года, теперь будьте добры вспоминайте с чего начинались городские бои в батле.
