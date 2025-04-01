Датамайнеры обнаружили внушительный арсенал насадок оружия для новой Battlefield

По мере продолжения тестирования новой части Battlefield через платформу Battlefield Labs в сеть попадает все больше информации о проекте. Недавняя утечка из клиента тестирования раскрыла масштабную систему кастомизации оружия, включая различные насадки и доступные слоты для модификаций. Несмотря на то, что игра находится в стадии пре-альфы, эти элементы могут оказаться в финальной версии.

Судя по утекшим данным, в игре появится множество категорий насадок для оружия:

Слоты для насадок:

Направляющие аксессуаров

Тип патронов

Насадки на ствол

Базовая модель оружия

Направляющие для оптики

Нижняя направляющая

Левая направляющая

Правая направляющая

Верхняя направляющая

Подствольные насадки

Прицелы и оптика

Железные прицелы

Оптические направляющие

Основной прицел

Вторичный прицел

Устройства на дульный срез

Магазины и эргономика

Камуфляж

Подвески

Наклейки

Приклады и прочие модификации

Рукоятки:

Угловые: Magpul AFG, Magpul AFG2 и другие

Вертикальные: BCM Stubby, Tango, TFS

Компактные: Grip Pod, Evo Handstop

Прочие: Troy, HK433, MSBS

Лазеры и фонари:

Лазеры: AN/PEQ-15, CMR-201, DBAL

Комбинированные устройства: RAID-XE, SF-400

Фонари: SF Scout, TL Mission Light

Оптика:

Коллиматоры: EOTech XPS3, Mepro 22, Trijicon MRO

Голографические: Holo

Увеличители: EOTech G43, G45

Средний зум: Bravo 3x, Elcan 4x, Spitfire 5x

Оптика для снайперов: March FFP Shorty, Steiner M7Xi, Nightforce 7x35

Тепловизоры: Trijicon REAP, HISS-HD

Насадки на дульный срез:

Дульные тормоза: M4QD, SOCOM MB, SSQD Brake

Пламегасители: Flash Hider

Глушители: Chimera, NT4, Osprey2, Sandman Smil

Другое:

Сошки: Atlas V8

Магазины: PMAG20, PMAG30, SureFire

Баллистический калькулятор

Увеличители

Судя по списку, разработчики явно делают ставку на гибкую систему улучшений, что позволит каждому игроку адаптировать вооружение под свой стиль игры. Однако не все фанаты франшизы уверены, что столь масштабное количество насадок пойдет на пользу балансу.

Эта информация появилась одновременно с другой крупной утечкой — данные из альфа-теста раскрыли особенности режима королевской битвы в новой Battlefield. Подробности об этом можно найти в отдельном материале.

Важно отметить, что несмотря на утечки новая Battlefield пока официально не анонсирована, и мы не знаем точного подзаголовка игры. До релиза проект может существенно измениться, и многие из утекших деталей в финальной версии могут выглядеть иначе.