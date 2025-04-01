ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 6 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 123 оценки

Датамайнеры обнаружили внушительный арсенал насадок оружия для новой Battlefield

Gutsz Gutsz

По мере продолжения тестирования новой части Battlefield через платформу Battlefield Labs в сеть попадает все больше информации о проекте. Недавняя утечка из клиента тестирования раскрыла масштабную систему кастомизации оружия, включая различные насадки и доступные слоты для модификаций. Несмотря на то, что игра находится в стадии пре-альфы, эти элементы могут оказаться в финальной версии.

Судя по утекшим данным, в игре появится множество категорий насадок для оружия:

Слоты для насадок:

  • Направляющие аксессуаров
  • Тип патронов
  • Насадки на ствол
  • Базовая модель оружия
  • Направляющие для оптики
  • Нижняя направляющая
  • Левая направляющая
  • Правая направляющая
  • Верхняя направляющая
  • Подствольные насадки
  • Прицелы и оптика
  • Железные прицелы
  • Оптические направляющие
  • Основной прицел
  • Вторичный прицел
  • Устройства на дульный срез
  • Магазины и эргономика
  • Камуфляж
  • Подвески
  • Наклейки
  • Приклады и прочие модификации

Рукоятки:

  • Угловые: Magpul AFG, Magpul AFG2 и другие
  • Вертикальные: BCM Stubby, Tango, TFS
  • Компактные: Grip Pod, Evo Handstop
  • Прочие: Troy, HK433, MSBS

Лазеры и фонари:

  • Лазеры: AN/PEQ-15, CMR-201, DBAL
  • Комбинированные устройства: RAID-XE, SF-400
  • Фонари: SF Scout, TL Mission Light

Оптика:

  • Коллиматоры: EOTech XPS3, Mepro 22, Trijicon MRO
  • Голографические: Holo
  • Увеличители: EOTech G43, G45
  • Средний зум: Bravo 3x, Elcan 4x, Spitfire 5x
  • Оптика для снайперов: March FFP Shorty, Steiner M7Xi, Nightforce 7x35
  • Тепловизоры: Trijicon REAP, HISS-HD

Насадки на дульный срез:

  • Дульные тормоза: M4QD, SOCOM MB, SSQD Brake
  • Пламегасители: Flash Hider
  • Глушители: Chimera, NT4, Osprey2, Sandman Smil

Другое:

  • Сошки: Atlas V8
  • Магазины: PMAG20, PMAG30, SureFire
  • Баллистический калькулятор
  • Увеличители

Судя по списку, разработчики явно делают ставку на гибкую систему улучшений, что позволит каждому игроку адаптировать вооружение под свой стиль игры. Однако не все фанаты франшизы уверены, что столь масштабное количество насадок пойдет на пользу балансу.

Эта информация появилась одновременно с другой крупной утечкой — данные из альфа-теста раскрыли особенности режима королевской битвы в новой Battlefield. Подробности об этом можно найти в отдельном материале.

Свежая утечка из альфа-теста новой Battlefield раскрывает особенности режима "Королевской битвы"

Важно отметить, что несмотря на утечки новая Battlefield пока официально не анонсирована, и мы не знаем точного подзаголовка игры. До релиза проект может существенно измениться, и многие из утекших деталей в финальной версии могут выглядеть иначе.

12
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
JackBV

А Тарков поднял планку всё же . Помню в batlfild 3\4 была кастомизация оружия, но что там? дуло, прицел , рукоятка и фонарь. Китайцы в своей Delata Force скопировали куда глубже возможности , батле некуда деваться, будет тоже самое.

2
JustA_NiceGuy

Батле не нужна такая глубокая кастомизация. Слишком много времени может уйти на весь этот разбор. А батла быстрая, динамичная, некогда заниматься анализом каждой примочки.

-3
JackBV JustA_NiceGuy

кастомизация то не в бою , а в хабе. Билдостроение, все дела. Что значит не нужна ,новость то как раз об этом .

1
DarkParanoid JustA_NiceGuy

то то в 2042 что бы добежать до точки перестрели пол часа пройти должно))в ханте динами толковой больше чем в этой 2042

0
JustA_NiceGuy DarkParanoid

Новая часть не будет как в 2042. Брать её как пример вообще тупо)

-2
JustA_NiceGuy JackBV

Да не важно где, это всё не про батлу, а про колду.

-3
borsic

Вау!!! До разрабов дошло, не полные идиоты и можно добавить кастом оружия в котором игроки без проблем разберутся.

1
r0b0tf00t

= DROCH =

1
ZAUSA

А сколько скинов можно будет продать...

0
User_200

Нахера надо все это дерьме быстром шутере, 3 части через инвентарь ппосто выбираешь оружие калиматор аког длинный ствол глушитель и еще пару прицелов и все. Потом сразу забегаешь рандомную точку захвата на карте и стреляешь, никогда не понимал 1000 пазлов собрать для одного оружие прежде чем идти бой. Взяли бы все механику из лучшей 3 части к чему эти нововведения.

0
Изя Шпульман

"""Взяли бы все механику из лучшей 3 части к чему эти нововведения."" Чтобы потом такие как ты переобулись и сказали разрабам почему вы скопировали все с 3 части? И где нововведения?

0
Блоха В Сарафане

Так с 3 части ничего не изменилось. Также надраиваешь миллиард часов, чтобы собрать имбовую пушку.

0
askazanov

Круто

0
Блоха В Сарафане

Россия и Китай против США и НАТО, получается?

0
Wolffe14

Вроде как в новой игре будет ЧВК против НАТО

0
Блоха В Сарафане Wolffe14

ЧВК на русской и китайской технике, кто бы это мог быть? Даже не знаю...

0
oleg21412

Расширенные возможности кастомизации могут повлиять на игровой процесс.

0
Alex_Denova

Ну это как в БФ4, кастомизация огромная, что неуспеваешь выбрать что тебе хочется, потому что открываешь всё новее и новее модули, а тут я пока не увидел список уже показалось будет: 10 красных лазеров, 20 зелёных лазеров, но они светить будут одинаково, но чтобы открыть например глушитель нужно это всё пройти.

0
aptem4ka

смысл от этого, если задроты все равно выведут имбовую сборку и с ней будут нагибать.

Каждый класс в классической батле из-за типа оружия имеет конкретные преимущества и недостатки в определенных сценариях боя. В 2042 эту грань стерли, дав возможность независимо от класса носить любое оружие. А в новой БФ даже если классы вернут, то модификации позволят все равно сместить баланс класса

0
Unviz

Нож с сошками будет?

0