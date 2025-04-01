Датамайнеры обнаружили внушительный арсенал насадок оружия для новой Battlefield

По мере продолжения тестирования новой части Battlefield через платформу Battlefield Labs в сеть попадает все больше информации о проекте. Недавняя утечка из клиента тестирования раскрыла масштабную систему кастомизации оружия, включая различные насадки и доступные слоты для модификаций. Несмотря на то, что игра находится в стадии пре-альфы, эти элементы могут оказаться в финальной версии.
Судя по утекшим данным, в игре появится множество категорий насадок для оружия:
Слоты для насадок:
- Направляющие аксессуаров
- Тип патронов
- Насадки на ствол
- Базовая модель оружия
- Направляющие для оптики
- Нижняя направляющая
- Левая направляющая
- Правая направляющая
- Верхняя направляющая
- Подствольные насадки
- Прицелы и оптика
- Железные прицелы
- Оптические направляющие
- Основной прицел
- Вторичный прицел
- Устройства на дульный срез
- Магазины и эргономика
- Камуфляж
- Подвески
- Наклейки
- Приклады и прочие модификации
Рукоятки:
- Угловые: Magpul AFG, Magpul AFG2 и другие
- Вертикальные: BCM Stubby, Tango, TFS
- Компактные: Grip Pod, Evo Handstop
- Прочие: Troy, HK433, MSBS
Лазеры и фонари:
- Лазеры: AN/PEQ-15, CMR-201, DBAL
- Комбинированные устройства: RAID-XE, SF-400
- Фонари: SF Scout, TL Mission Light
Оптика:
- Коллиматоры: EOTech XPS3, Mepro 22, Trijicon MRO
- Голографические: Holo
- Увеличители: EOTech G43, G45
- Средний зум: Bravo 3x, Elcan 4x, Spitfire 5x
- Оптика для снайперов: March FFP Shorty, Steiner M7Xi, Nightforce 7x35
- Тепловизоры: Trijicon REAP, HISS-HD
Насадки на дульный срез:
- Дульные тормоза: M4QD, SOCOM MB, SSQD Brake
- Пламегасители: Flash Hider
- Глушители: Chimera, NT4, Osprey2, Sandman Smil
Другое:
- Сошки: Atlas V8
- Магазины: PMAG20, PMAG30, SureFire
- Баллистический калькулятор
- Увеличители
Судя по списку, разработчики явно делают ставку на гибкую систему улучшений, что позволит каждому игроку адаптировать вооружение под свой стиль игры. Однако не все фанаты франшизы уверены, что столь масштабное количество насадок пойдет на пользу балансу.
Эта информация появилась одновременно с другой крупной утечкой — данные из альфа-теста раскрыли особенности режима королевской битвы в новой Battlefield. Подробности об этом можно найти в отдельном материале.
Важно отметить, что несмотря на утечки новая Battlefield пока официально не анонсирована, и мы не знаем точного подзаголовка игры. До релиза проект может существенно измениться, и многие из утекших деталей в финальной версии могут выглядеть иначе.
А Тарков поднял планку всё же . Помню в batlfild 3\4 была кастомизация оружия, но что там? дуло, прицел , рукоятка и фонарь. Китайцы в своей Delata Force скопировали куда глубже возможности , батле некуда деваться, будет тоже самое.
Батле не нужна такая глубокая кастомизация. Слишком много времени может уйти на весь этот разбор. А батла быстрая, динамичная, некогда заниматься анализом каждой примочки.
кастомизация то не в бою , а в хабе. Билдостроение, все дела. Что значит не нужна ,новость то как раз об этом .
то то в 2042 что бы добежать до точки перестрели пол часа пройти должно))в ханте динами толковой больше чем в этой 2042
Новая часть не будет как в 2042. Брать её как пример вообще тупо)
Да не важно где, это всё не про батлу, а про колду.
Вау!!! До разрабов дошло, не полные идиоты и можно добавить кастом оружия в котором игроки без проблем разберутся.
= DROCH =
А сколько скинов можно будет продать...
Нахера надо все это дерьме быстром шутере, 3 части через инвентарь ппосто выбираешь оружие калиматор аког длинный ствол глушитель и еще пару прицелов и все. Потом сразу забегаешь рандомную точку захвата на карте и стреляешь, никогда не понимал 1000 пазлов собрать для одного оружие прежде чем идти бой. Взяли бы все механику из лучшей 3 части к чему эти нововведения.
"""Взяли бы все механику из лучшей 3 части к чему эти нововведения."" Чтобы потом такие как ты переобулись и сказали разрабам почему вы скопировали все с 3 части? И где нововведения?
Так с 3 части ничего не изменилось. Также надраиваешь миллиард часов, чтобы собрать имбовую пушку.
Круто
Россия и Китай против США и НАТО, получается?
Вроде как в новой игре будет ЧВК против НАТО
ЧВК на русской и китайской технике, кто бы это мог быть? Даже не знаю...
Расширенные возможности кастомизации могут повлиять на игровой процесс.
Ну это как в БФ4, кастомизация огромная, что неуспеваешь выбрать что тебе хочется, потому что открываешь всё новее и новее модули, а тут я пока не увидел список уже показалось будет: 10 красных лазеров, 20 зелёных лазеров, но они светить будут одинаково, но чтобы открыть например глушитель нужно это всё пройти.
смысл от этого, если задроты все равно выведут имбовую сборку и с ней будут нагибать.
Каждый класс в классической батле из-за типа оружия имеет конкретные преимущества и недостатки в определенных сценариях боя. В 2042 эту грань стерли, дав возможность независимо от класса носить любое оружие. А в новой БФ даже если классы вернут, то модификации позволят все равно сместить баланс класса
Нож с сошками будет?