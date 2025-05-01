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Battlefield 6 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 139 оценок

Датамайнеры опубликовали полный список оружия из Battlefield 6

Gutsz Gutsz

Всего несколько дней назад в сеть утек геймплей альфа-версии новой Battlefield. Кадры масштабных разрушений, плотных перестрелок и общее возвращение к корням серии сразу вызвали активную волну обсуждений в сообществе. Теперь же до закрытой тестовой сборки добрались датамайнеры — и им удалось извлечь из игровых файлов полный перечень вооружения, которое будет доступно игрокам в грядущем шутере от EA.

В свежей утечке геймплея Battlefield 6 показали эффектные разрушения зданий и перестрелки

Список включает в себя десятки образцов: от проверенной классики до экспериментальных новинок. Большая часть арсенала вызывает явные ассоциации с временами Battlefield 3 и Battlefield 4 — и это только усиливает ощущение, что серия действительно возвращается к тем механикам и стилю, которые сделали её культовой. В частности, в сборке присутствуют следующие категории и модели оружия:

Штурмовые винтовки:

  • SCAR L
  • QBZ 192
  • MSBS GROT
  • SCAR SC
  • SIG 553
  • Tavor 7
  • ACE32
  • AK205
  • G36
  • HK417
  • HK433
  • L85A3
  • M4A1
  • M27 IAR

Пулемёты:

  • MG4K
  • Minimi
  • RPKM
  • M60E6
  • Ultimax
  • M240
  • M250

Пистолеты-пулемёты:

  • MP5 MLI
  • MP7A2
  • MPX
  • P90
  • Vector
  • UMP 40
  • APDW
  • APC10

Снайперские винтовки:

  • MRAD
  • SV98M
  • Mini Fix
  • M2010 ESR

Дробовики:

  • DP-12
  • 5KSK
  • 590A1
  • M1014

Марковские винтовки:

  • SVCH
  • SVDM
  • XM7
  • ARA DMR
  • G3A4
  • M39 EMR

Пистолеты:

  • Raging Hunter
  • TRR8
  • Five Seven
  • Glock 22
  • M18
  • M45A1

По словам самих датамайнеров, данный список может быть не окончательным и подлежит изменениям — особенно по мере приближения релиза. Однако даже текущая версия уже даёт полное представление о том, насколько разнообразным будет выбор вооружения в новой части.

Стоит также напомнить, что ранее в той же сборке были обнаружены следы возвращения системы специализаций классов из Battlefield 4, что лишь укрепляет ощущение курса на «перезагрузку» традиций серии.

Специализации классов из Battlefield 4 возвращаются в новую часть серии шутеров

Официально у новой Battlefield пока нет даже подзаголовка, не говоря уже о дате выхода. Но активная стадия тестирования и волна утечек говорят сами за себя: полноценный анонс с большой вероятностью состоится уже этим летом.

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