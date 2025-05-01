Датамайнеры опубликовали полный список оружия из Battlefield 6

Всего несколько дней назад в сеть утек геймплей альфа-версии новой Battlefield. Кадры масштабных разрушений, плотных перестрелок и общее возвращение к корням серии сразу вызвали активную волну обсуждений в сообществе. Теперь же до закрытой тестовой сборки добрались датамайнеры — и им удалось извлечь из игровых файлов полный перечень вооружения, которое будет доступно игрокам в грядущем шутере от EA.
Список включает в себя десятки образцов: от проверенной классики до экспериментальных новинок. Большая часть арсенала вызывает явные ассоциации с временами Battlefield 3 и Battlefield 4 — и это только усиливает ощущение, что серия действительно возвращается к тем механикам и стилю, которые сделали её культовой. В частности, в сборке присутствуют следующие категории и модели оружия:
Штурмовые винтовки:
- SCAR L
- QBZ 192
- MSBS GROT
- SCAR SC
- SIG 553
- Tavor 7
- ACE32
- AK205
- G36
- HK417
- HK433
- L85A3
- M4A1
- M27 IAR
Пулемёты:
- MG4K
- Minimi
- RPKM
- M60E6
- Ultimax
- M240
- M250
Пистолеты-пулемёты:
- MP5 MLI
- MP7A2
- MPX
- P90
- Vector
- UMP 40
- APDW
- APC10
Снайперские винтовки:
- MRAD
- SV98M
- Mini Fix
- M2010 ESR
Дробовики:
- DP-12
- 5KSK
- 590A1
- M1014
Марковские винтовки:
- SVCH
- SVDM
- XM7
- ARA DMR
- G3A4
- M39 EMR
Пистолеты:
- Raging Hunter
- TRR8
- Five Seven
- Glock 22
- M18
- M45A1
По словам самих датамайнеров, данный список может быть не окончательным и подлежит изменениям — особенно по мере приближения релиза. Однако даже текущая версия уже даёт полное представление о том, насколько разнообразным будет выбор вооружения в новой части.
Стоит также напомнить, что ранее в той же сборке были обнаружены следы возвращения системы специализаций классов из Battlefield 4, что лишь укрепляет ощущение курса на «перезагрузку» традиций серии.
Официально у новой Battlefield пока нет даже подзаголовка, не говоря уже о дате выхода. Но активная стадия тестирования и волна утечек говорят сами за себя: полноценный анонс с большой вероятностью состоится уже этим летом.