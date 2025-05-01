Датамайнеры опубликовали полный список оружия из Battlefield 6

Всего несколько дней назад в сеть утек геймплей альфа-версии новой Battlefield. Кадры масштабных разрушений, плотных перестрелок и общее возвращение к корням серии сразу вызвали активную волну обсуждений в сообществе. Теперь же до закрытой тестовой сборки добрались датамайнеры — и им удалось извлечь из игровых файлов полный перечень вооружения, которое будет доступно игрокам в грядущем шутере от EA.

Список включает в себя десятки образцов: от проверенной классики до экспериментальных новинок. Большая часть арсенала вызывает явные ассоциации с временами Battlefield 3 и Battlefield 4 — и это только усиливает ощущение, что серия действительно возвращается к тем механикам и стилю, которые сделали её культовой. В частности, в сборке присутствуют следующие категории и модели оружия:

Штурмовые винтовки:

SCAR L

QBZ 192

MSBS GROT

SCAR SC

SIG 553

Tavor 7

ACE32

AK205

G36

HK417

HK433

L85A3

M4A1

M27 IAR

Пулемёты:

MG4K

Minimi

RPKM

M60E6

Ultimax

M240

M250

Пистолеты-пулемёты:

MP5 MLI

MP7A2

MPX

P90

Vector

UMP 40

APDW

APC10

Снайперские винтовки:

MRAD

SV98M

Mini Fix

M2010 ESR

Дробовики:

DP-12

5KSK

590A1

M1014

Марковские винтовки:

SVCH

SVDM

XM7

ARA DMR

G3A4

M39 EMR

Пистолеты:

Raging Hunter

TRR8

Five Seven

Glock 22

M18

M45A1

По словам самих датамайнеров, данный список может быть не окончательным и подлежит изменениям — особенно по мере приближения релиза. Однако даже текущая версия уже даёт полное представление о том, насколько разнообразным будет выбор вооружения в новой части.

Стоит также напомнить, что ранее в той же сборке были обнаружены следы возвращения системы специализаций классов из Battlefield 4, что лишь укрепляет ощущение курса на «перезагрузку» традиций серии.

Официально у новой Battlefield пока нет даже подзаголовка, не говоря уже о дате выхода. Но активная стадия тестирования и волна утечек говорят сами за себя: полноценный анонс с большой вероятностью состоится уже этим летом.