DICE объяснили, почему управление в Battlefield 6 определяет всё

Создатели Battlefield 6 рассказали о принципах, которыми руководствовались при разработке шутера. По словам дизайнеров, главным ориентиром для команды стали фундаментальные элементы жанра FPS — именно они должны определять все ключевые решения при создании игры.

Об этом рассказал дизайнер DICE Як Карлссон во время выступления на конференции Game Developers Conference. Он отметил, что при работе над проектом разработчики старались найти баланс между визуальной составляющей и игровыми механиками, однако в итоге приоритет всегда отдавался базовым элементам геймплея.

Карлссон пояснил, что Battlefield сочетает в себе элементы военного симулятора и более аркадного шутера, но в основе игры всё равно остаются классические механики жанра: точное управление, минимальная задержка ввода и ощущение естественного движения и стрельбы.

По его словам, именно эти факторы формируют так называемое «ощущение игры» — то, насколько интуитивно игрок воспринимает действия персонажа и происходящее на экране. Если управление и отклик работают правильно, игроку легче принимать решения и реагировать на события в бою.

Разработчик также отметил, что студия чувствует определённую ответственность перед игроками — игра должна передавать понятные и логичные реакции на действия пользователя, даже если события происходят в виртуальном мире.

Battlefield 6 вышла осенью и получила в целом положительные отзывы критиков. Кроме того, по данным Electronic Arts, игра стала самым успешным релизом в истории серии.