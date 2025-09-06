DICE показала возможности применения "штурмовой лестницы" в Battlefield 6

Мы знаем, что в Battlefield 6 появится «штурмовая лестница» (Assault Ladder), но в ходе открытого бета-тестирования шанса попробовать ее на практике не представилось. И вот разработчики рассказали, как именно будет работать этот новый инструмент.
Согласно новому посту в X от Battlefield, штурмовая лестница — это инструмент, который игроки могут использовать, чтобы помочь своей команде добраться до возвышенностей и других высоких точек. Кроме того, лестницу можно использовать как трап, если поставить ее под правильным углом.
Несмотря на то, что лестница несколько раз появлялась в трейлерах BF6, ее представили официально только сейчас. Лестница — отличное средство для достижения высоких точек различными способами, к тому же с ее помощью можно устроить сюрприз для снайпера и дать своей команде доступ к различным точкам на поле боя. Некоторые игроки даже начали задаваться вопросом, смогут ли они совершать убийства с помощью этой лестницы.
Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября 2025 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Я на 100% уверен, что найдут предназначение не по основной роли ))))
Кемперы в основном :)
Норм идея. Молодцы.
И в особо жаркие моменты на серваках будет слышен безумный крик, когда кто-нибудь будет тупить с этой лестницей....
Это типа вместо крюка МакКея будет?
Едва ли кто-то в лодаут её будет брать, если только не будет в обязательном порядке.
Лестница это хорошо)
FPV дроны тоже всяко будут) от которых будет полыхать очаг у кемперов xD
Оу, какое чудо!)))
Дронов не будет?