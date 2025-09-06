ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 569 оценок

DICE показала возможности применения "штурмовой лестницы" в Battlefield 6

Gruz_ Gruz_

Мы знаем, что в Battlefield 6 появится «штурмовая лестница» (Assault Ladder), но в ходе открытого бета-тестирования шанса попробовать ее на практике не представилось. И вот разработчики рассказали, как именно будет работать этот новый инструмент.

Согласно новому посту в X от Battlefield, штурмовая лестница — это инструмент, который игроки могут использовать, чтобы помочь своей команде добраться до возвышенностей и других высоких точек. Кроме того, лестницу можно использовать как трап, если поставить ее под правильным углом.

Несмотря на то, что лестница несколько раз появлялась в трейлерах BF6, ее представили официально только сейчас. Лестница — отличное средство для достижения высоких точек различными способами, к тому же с ее помощью можно устроить сюрприз для снайпера и дать своей команде доступ к различным точкам на поле боя. Некоторые игроки даже начали задаваться вопросом, смогут ли они совершать убийства с помощью этой лестницы.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября 2025 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

15
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Neko-Aheron

Я на 100% уверен, что найдут предназначение не по основной роли ))))

5
VELENA-RU

Кемперы в основном :)

2
SoRaS3

Норм идея. Молодцы.

1
Lvinomord

И в особо жаркие моменты на серваках будет слышен безумный крик, когда кто-нибудь будет тупить с этой лестницей....

1
Balerun

Это типа вместо крюка МакКея будет?

1
Barred

Едва ли кто-то в лодаут её будет брать, если только не будет в обязательном порядке.

Гейб 30 процентный

Лестница это хорошо)
FPV дроны тоже всяко будут) от которых будет полыхать очаг у кемперов xD

askazanov

Оу, какое чудо!)))

Arno_Dorrian

Дронов не будет?