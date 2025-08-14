DICE приготовила особую награду за разрушение и хаос в "бете" Battlefield 6

Сегодня началась второй — и, возможно, последний — этап открытого бета-тестирования Battlefield 6. Чтобы мотивировать игроков максимально использовать систему разрушений, студия DICE подготовила специальный приз.

Помимо стандартных наград за выполнение заданий, разработчики также устроили конкурс на самое масштабное разрушение. Если участники бета-тестирования сумеют нанести ущерб на общую сумму в триллион долларов, они получат в награду уникальный скин для легкого пулемета M60.

Разумеется, для участия в конкурсе потребуется приложить некоторые усилия. Во-первых, ущерб нужно запечатлеть в клипе продолжительностью не более 30 секунд. Ролик необходимо выложить на платформе X или в Instagram, добавив к описанию хэштег #BF6Receipts и отметив официальный аккаунт Battlefield. В DICE не предусматривают ограничений на количество роликов от одного игрока.

В течение 24 часов после публикации поста в соцсетях на сайте Battlefield 6 появится специальный «чек» с суммой нанесенного ущерба.

Второй этап бета-тестирования Battlefield 6 продлится до воскресенья, 17 августа. На то, чтобы опробовать все классы, четыре карты и семь игровых режимов, игрокам отводится в общей сложности четыре дня. Игра доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

Официальный релиз Battlefield 6 на упомянутых платформах состоится 10 октября.