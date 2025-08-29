DICE признала: часть игроков не сможет запустить Battlefield 6 из-за защиты Secure Boot

До релиза Battlefield 6, запланированного на 10 октября, остаётся меньше двух месяцев, и студия DICE активно готовит шутер к запуску. Однако на ПК у игры уже возникла спорная ситуация: система античита требует обязательного включения Secure Boot, из-за чего некоторые пользователи просто не смогут поиграть.

В ходе открытой беты многие игроки столкнулись с предупреждением «Secure Boot не активирован». Чтобы устранить проблему, необходимо зайти в BIOS и включить функцию, предварительно убедившись, что диск использует разметку GPT, а также активирован модуль TPM 2.0. Для опытных пользователей это не станет большой преградой, но часть аудитории посчитала процесс слишком сложным, а для некоторых компьютеров включение Secure Boot оказалось вовсе невозможным.

Технический директор Battlefield 6 Кристиан Буль в интервью Eurogamer признал, что подобные меры действительно отсекают часть игроков:

«Жаль, что без Secure Boot никак. Это мешает некоторым людям играть, и это действительно отстой. Хотелось бы, чтобы доступ к игре был проще».

Тем не менее, разработчики уверены, что такие ограничения оправданы. По словам Буля, Secure Boot и доступ к ядру системы позволяют значительно осложнить жизнь читерам и оперативнее выявлять нарушения.

Хотя античит всегда остаётся «игрой в кошки-мышки», в DICE считают, что защита Battlefield 6 на старте будет одной из самых надёжных в индустрии. Интересно, что аналогичные требования к Secure Boot и TPM 2.0 уже введены и в Call of Duty: Black Ops 7.