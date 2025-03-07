DICE рассказала о главных аспектах первого теста Battlefield Lab

Сегодня в Battlefield Labs стартует первый тест новой Battlefield. По случаю этого события разработчики опубликовали соответствующее сообщение для всего сообщества, в том числе и для тех, кто не принимает участия в тестировании.

В первом тесте основное внимание будет уделено обращению с оружием и передвижению. Цель - улучшить данные механики, опираясь на элементы предыдущих игр и усовершенствовав их.

Среди основных изменений, которые будут протестированы:

Уменьшение задержки для улучшения реакции.

Оптимизация частоты тиков на 60 Гц, что позволит повысить точность движений.

Регулировка отдачи оружия для лучшей различимости между типами оружия.

Новые анимации и функции движения, такие как спринт с приседанием, боевой нырок и перекат с приземлением, а также визуальные индикаторы для прыжков и наклонов.

В ходе тестирования будет оцениваться стабильность работы сервера, балансировка оружия и интеграция движений. DICE стремится найти правильный баланс между интуитивно понятным управлением и динамичным боем, чтобы игроки с любым уровнем подготовки могли наслаждаться игрой и системой передвижения. Дизайн оружия направлен на то, чтобы помочь игрокам изучать и развивать навыки через действия, а оружие естественным образом сигнализирует о направлении отдачи.

Разработчики планируют регулярно делиться информацией о ходе тестирования посредством сообщений в сообществе. Это хороший первый шаг со стороны DICE, чтобы дать игрокам понять, что они серьезно относятся к обратной связи с сообществом и исправляют ошибки, допущенные в прошлых играх Battlefield.

Полноценный релиз новой Battlefield ожидается в конце 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series.