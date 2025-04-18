DICE рассказала о разрушаемости в Battlefield 6

EA и DICE выпустили блог, посвященный следующей части Battlefield. На этот раз авторы затронули аспект разрушаемости окружения и его влияние на геймплей шутера. По словам разработчиков, механика станет ключевой в игре.

DICE заявила, что стремится сделать разрушение важной частью геймплея, позволяя игрокам менять окружение для тактического преимущества: пробивать стены для неожиданных атак или создавать новые пути к зонам захвата.

Авторы подчеркнули, что разрушение будет интуитивным, с четкими визуальными и звуковыми сигналами, показывающими, что можно сломать, а что — нет.

Главное из материала:

Стены в Battlefield 6 будут разрушаться постепенно: после сильного урона (например, от взрыва) даже пули могут их пробить;

Разные поверхности визуально изнашиваются перед разрушением, а здания оголяются, оставляя ядро и обломки;

Обломки остаются на поле боя, создавая новые укрытия и тактические возможности для игроков;

Игроки смогут разрушить стену, чтобы быстро пройти через здание и оказаться на другой стороне.

DICE отметила, что разрушаемость станет ключевым аспектом следующих тестов в рамках программы Battlefield Labs. Авторы будут оценивать, какие объекты можно разрушить, влияние обломков и побочного урона и многое другое.

Разработчики также поделились промежуточными итогами инициативы Battlefield Labs. Например, тестирование выявило проблемы с серверной стабильностью. Стрельба на хорошем уровне, но требуется балансировка урона.

Подать заявку на участие в программе Battlefield Labs можно по ссылке. Релиз шутера ожидается осенью 2025 года на ПК и консолях.