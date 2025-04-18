DICE рассказала о разрушаемости в Battlefield 6

EA и DICE выпустили блог, посвященный следующей части Battlefield. На этот раз авторы затронули аспект разрушаемости окружения и его влияние на геймплей шутера. По словам разработчиков, механика станет ключевой в игре.
DICE заявила, что стремится сделать разрушение важной частью геймплея, позволяя игрокам менять окружение для тактического преимущества: пробивать стены для неожиданных атак или создавать новые пути к зонам захвата.
Авторы подчеркнули, что разрушение будет интуитивным, с четкими визуальными и звуковыми сигналами, показывающими, что можно сломать, а что — нет.
Главное из материала:
- Стены в Battlefield 6 будут разрушаться постепенно: после сильного урона (например, от взрыва) даже пули могут их пробить;
- Разные поверхности визуально изнашиваются перед разрушением, а здания оголяются, оставляя ядро и обломки;
- Обломки остаются на поле боя, создавая новые укрытия и тактические возможности для игроков;
- Игроки смогут разрушить стену, чтобы быстро пройти через здание и оказаться на другой стороне.
DICE отметила, что разрушаемость станет ключевым аспектом следующих тестов в рамках программы Battlefield Labs. Авторы будут оценивать, какие объекты можно разрушить, влияние обломков и побочного урона и многое другое.
Разработчики также поделились промежуточными итогами инициативы Battlefield Labs. Например, тестирование выявило проблемы с серверной стабильностью. Стрельба на хорошем уровне, но требуется балансировка урона.
Подать заявку на участие в программе Battlefield Labs можно по ссылке. Релиз шутера ожидается осенью 2025 года на ПК и консолях.
больше 10 лет назад пытались удивить разрушаемостью, на мой взгляд эта та вещь о которой в 2025м не стоит и вести речи, это просто должно быть и всё.
Это он с рпг снёс половину трёх этажки?
Очень закриптованная сцена. Надеюсь исправят в будущем, чтобы это так нелепо не выглядело и будет интересная батла наверное и главное чтобы без тупых багов, как всегда у них почему-то
Ну как будто 3 и 4 частях не было заскриптовано
НУ?! В прошлых частях что ли на части зданий так нельзя было разрушать?
Ждем диких лагов и рассинхронов, когда серверная физика начнет захлебываться от просчета всех этих персистентных обломков. Клиентские CPU тоже передадут привет
С чего бы захлёбываться ? Современного железа вполне хватит чтобы всю карту под ноль снести без лагов
Да-да, современное железо у каждого игрока само магически синхронизирует все эти обломки на серверном корыте DICE? Расскажешь это в день релиза, когда вместо карты будет слайд-шоу.
Короче частичная разрушаемость как и была в пред частях только более детальная