DICE услышала игроков: в Battlefield 6 сделают ставку на большие карты, но это займет время

Игроки Battlefield 6 уже несколько месяцев просят студию увеличить масштаб локаций — добавить больше открытых пространств, точек захвата и полноценную поддержку авиации. По их мнению, на старте игре не хватило именно таких карт. Теперь в DICE официально подтвердили: запрос сообщества «четко услышан», и приоритет смещается в сторону более крупных арен.

Продюсер Филипп Жиретт в разговоре с PC Gamer отметил, что одним из ответов на критику стал ремейк Golmud Railway — классической карты прошлых частей серии. Ее уже тестируют в Battlefield Labs, однако к старту второго сезона она не успеет. Тем не менее частые плейтесты намекают, что релиз хотят ускорить.

Карты второго сезона — Contaminated и Hagental Base — были запланированы ещё до релиза. Однако DICE внесла изменения на основе тестов: например, расширила зоны полёта для воздушной техники, поскольку изначально они оказались слишком тесными.

При этом рассчитывать на серьёзную переработку уже существующих локаций, вроде критикуемой Sobek City, пока не стоит. По словам разработчиков, создание карт — чрезвычайно трудоёмкий процесс, требующий месяцев работы даже с ресурсами нескольких студий по всему миру. В приоритете — новые масштабные проекты, а не глобальный редизайн старых.

Таким образом, DICE постепенно корректирует курс Battlefield 6, но признаёт: «большой корабль» разворачивается медленно, и ощутимые изменения потребуют времени.