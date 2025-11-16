DICE все-таки признала, что в системе матчмейкинга Battlefield 6 есть "проблемы" с ботами

Если вы видите множество ботов в матчах Battlefield 6, то вы не одиноки. Это проблема, которую не раз поднимали, поскольку она до сих пор не решена и в большинстве случаев полностью игнорируется разработчиками. И хотя никакого решения этой проблемы пока не предложено, Дэвид Сирланд, старший продюсер DICE, наконец-то признал, что проблема с ботами, участвующими в матчах Battlefield 6, действительно существует.

Кто-то может решить, что боты в матчах - это просто нехватка игроков в том или ином регионе, но проведенные тесты доказали обратное: серверы заполнены, а проблема скорее в том, что система матчмейкинга каким-то образом блокирует определенные регионы/страны от подбора игроков из соседних областей.

Многие геймеры из Ближнего Востока пишут разработчикам из DICE в X о сложившейся ситуации с ботами. В рамках дискуссии один из пользователей заявил, что это не связано с количеством игроков:

Нет, вообще-то их достаточно, чтобы заполнить многие серверы, но алгоритм подбора игроков плохой. Если вы смотрели вчерашний турнир, то знаете об этом. Много раз я вступаю в пустой матч, выхожу из него, снова вступаю в очередь, и попадаю в полный матч. Это глюк MM.

В ответ на это Сирланд написал:

Это хорошая информация — я уверен, что в системе матчмейкинга есть проблемы, на которые мы еще не обратили внимания, это неотъемлемая часть игры. В следующий раз, когда вы будете играть и столкнетесь с этой проблемой, а игроков будет достаточно, сообщите об этом нам. Нам нужно больше конкретной информации, чтобы мы могли разобраться в ситуации.

И хотя о решении проблемы не говорится и неизвестно, будет ли она когда-нибудь решена, тот факт, что кто-то из DICE наконец-то признал наличие проблемы, уже победа для большинства игроков, столкнувшихся с ней.

Нам остается лишь надеяться, что разработчики более тщательно изучат сложившуюся проблему и найдут ее эффективное решение.