DICE все-таки признала, что в системе матчмейкинга Battlefield 6 есть "проблемы" с ботами

Если вы видите множество ботов в матчах Battlefield 6, то вы не одиноки. Это проблема, которую не раз поднимали, поскольку она до сих пор не решена и в большинстве случаев полностью игнорируется разработчиками. И хотя никакого решения этой проблемы пока не предложено, Дэвид Сирланд, старший продюсер DICE, наконец-то признал, что проблема с ботами, участвующими в матчах Battlefield 6, действительно существует.
Кто-то может решить, что боты в матчах - это просто нехватка игроков в том или ином регионе, но проведенные тесты доказали обратное: серверы заполнены, а проблема скорее в том, что система матчмейкинга каким-то образом блокирует определенные регионы/страны от подбора игроков из соседних областей.
Многие геймеры из Ближнего Востока пишут разработчикам из DICE в X о сложившейся ситуации с ботами. В рамках дискуссии один из пользователей заявил, что это не связано с количеством игроков:
Нет, вообще-то их достаточно, чтобы заполнить многие серверы, но алгоритм подбора игроков плохой. Если вы смотрели вчерашний турнир, то знаете об этом. Много раз я вступаю в пустой матч, выхожу из него, снова вступаю в очередь, и попадаю в полный матч. Это глюк MM.
В ответ на это Сирланд написал:
Это хорошая информация — я уверен, что в системе матчмейкинга есть проблемы, на которые мы еще не обратили внимания, это неотъемлемая часть игры. В следующий раз, когда вы будете играть и столкнетесь с этой проблемой, а игроков будет достаточно, сообщите об этом нам. Нам нужно больше конкретной информации, чтобы мы могли разобраться в ситуации.
И хотя о решении проблемы не говорится и неизвестно, будет ли она когда-нибудь решена, тот факт, что кто-то из DICE наконец-то признал наличие проблемы, уже победа для большинства игроков, столкнувшихся с ней.
Нам остается лишь надеяться, что разработчики более тщательно изучат сложившуюся проблему и найдут ее эффективное решение.
Ботов нет: "Почему такой долгий подбор?"
Боты есть: "Почему так много ботов?"
Круговорот воды в природе)
Чукча не читатель? Людей хватает, но все равно добавляет ботов.
Боты не проблема, проблема аим.
А что с аимом? Если ты про соснульщиков , то кроссплей спокойно отключается.
Тренируйся
Говорите что хотите, но боты в Батле 6 зачастую лучше 99% игроков и я искренне рад, что есть возможность играть с ними вперемешку с реальными игроками.
- Они действительно в большинстве случаев поднимают тебя, когда делаешь запрос, правда иногда "глючат" (если начали поднимать и почему-то перестали, то всё - бот начинает считать, что "операция выполнена" и продолжает дальше делать что-то другое). Им бы ещё скорость воскрешения поднять, когда они дефибриллятор используют (слишком уж долго они стоят с ним в "заряженном" состоянии) и повысить частоту реакции на запрос - и будет вообще шикарно.
- Они дают патроны, правда тут уже реже это почему-то срабатывает. Люди же вообще в подавляющем большинстве случаев игнорируют тебя, когда ты в 100ый раз орёшь поддержке прямо в ухо "NEED AMMO!" или "мелтишишь" перед подобным игроком.
- Боты-водители - одни из самых лучших, что очень и очень иронично. Они действительно пытаются подобраться к точке, которую нужно захватить (а не кемперят как ?:%;№ на респавне), причём едут не "напролом", а притормаживая на поворотах. Когда по ним начинает стрелять вражеская техеника - уезжают с линии огня. А боты-вертолётчики вообще сверхлюди (по-крайней мере были те пару раз, когда приходилось с ними сталкиваться) - через всю карту ганнер хреначит по кабине твоего вертолёта и убивает за пару секунд, лол.
- Боты целыми группами через некоторое время после захвата точки пытаются пройти к следующей, чтобы её захватить. А некоторые сквады специально остаются стоять на точке, чтобы её защищать (правда редко это происходит). И тут главное, что они делают это "сообща". Опять же очень иронично, что кожаные мешки на такое в 90% случаев не способны - каждый в игре сам себе главный герой и думает, что "вот он-то точно ща сбоку один зайдёт, всех-всех-всех поубивает и в одиночку захватит точку как самый настоящий Рэмбо!".
В общем, DICE нащупали золотую жилу - пусть доробатывают ботов, чтобы они вели себя чуть натуральнее и с меньшим количеством багов - и будет вообще счастье.
откуда боты в игре с сотнями тысяч онлайна или у EA есть никому неизвестная ботоферма для поддержания такого высокого онлайна, понятно что игра произвела взрыв, но всё таки возможно для подстраховки, инвесторы никогда не спят, а графики не должны опускаться слишком резко на очередном финансовом квартальном отчёте
Кривая должна идти только вверх
Главное разрабам слушать фанбазу. Пускай сделают настройку выключения ботов. Также как с кросс плеем. Если чел хочет играть только с людьми как в BF3, а не с ботами и авто аим сосальщиками, пускай попадает на сервера без ботов.