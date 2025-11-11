Для Battlefield 6 готовятся девять новых игровых режимов

Недавно датамайнеры обнаружили шесть новых игровых режимов, спрятанных в игровых файлах Battlefield 6. Это дополнительные режимы к уже существующим: «Завоевание», «Прорыв», «Штурм», «Господство», «Царь горы», «Командный бой насмерть» и «Бой насмерть в отрядах». В этих файлах были указаны названия новых режимов, таких как «Саботаж» и «Strikepoint», и Battlefield Studios подтвердила, что они находятся в разработке.

Из шести изначально обнаруженных в файлах режимов «Рейд», «Высадка», «Перестрелка отрядов» и «Охота на танки» пока не подтверждены, но, учитывая, что «Саботаж» и «Strikepoint» были недавно подтверждены, это придаёт легитимности остальным шести режимам, которые, судя по всему, в конечном счёте появятся в игре. Но теперь предстоит ожидать ещё три игровых режима: Insider Gaming сообщает, что они обнаружили «Конвой», «Фантастическую четвёрку», «Стрелка», «Тачдаун» и «Перетягивание каната».

Примечательно, что каждый из трёх новых игровых режимов помечен как «прототипы», что говорит о том, что они всё ещё находятся на очень ранней стадии разработки и вряд ли будут выпущены в ближайшее время. Издание предполагает, что Gunmaster будет игровым режимом, идентичным или очень похожим на классический режим «Игра с оружием», в котором игроки начинают с базового оружия, например пистолета, и постепенно переходят примерно к двадцати различным видам оружия, при этом после каждого убийства игрок автоматически переключается на новое оружие. Чтобы получить метательный нож, который нужно использовать для финального убийства и победы в игре, игроку необходимо совершить около двадцати убийств.

«Перетягивание каната» может быть похоже на «Прорыв», где карта разделена на участки, но также есть точки захвата. По мере того как команда захватывает точки, сектор противника оттесняется, вынуждая его продвигаться вглубь вражеских позиций, чтобы вернуть себе точки. Такое противостояние может быть отсылкой к перетягиванию каната.