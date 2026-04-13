Две карты, одна операция: авторы Battlefield 6 готовят масштабный режим Augur

Франшиза Battlefield 6 готовится к крупному обновлению 1.2.3.0, релиз которого намечен на 14 апреля. Разработчики Electronic Arts и Battlefield Studios представили трейлер временного режима Operation Augur, который уже появился в плейлисте официального YouTube-канала серии.

События режима развернутся вокруг ожесточённого противостояния НАТО и сил Pax Armata за контроль над базой Hagental. Игроков ждёт двухэтапное сражение, объединяющее сразу две карты сезона. Первая фаза проходит на территории Contaminated, после чего бой перемещается на Hagental Base, где конфликт достигает кульминации.

Обновление не ограничится новым режимом. В игру добавят бронеавтомобиль The LTV и новое холодное оружие — клинок The Ripper 14”. Также появится бонусный путь прогрессии в боевом пропуске, расширяющий награды для активных игроков.

Помимо контентных новинок, разработчики переработают баланс и техническую часть. В частности, будут исправлены ошибки, а также обновлена система начисления опыта в режимах «Королевская битва» и Gauntlet.

Operation Augur позиционируется как один из самых масштабных временных режимов сезона, делая акцент на динамичных сражениях и тесной связке двух карт в рамках единой операции.