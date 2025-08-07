EA была вынуждена увеличить вместимость серверов, чтобы справиться с огромными очередями в бете Battlefield 6

Сказать, что интерес к бета-версии Battlefield 6 был высоким, — это ничего не сказать. Еще до начала бета-тестирования — учитывая, что это только часть бета-уик-энда с ранним доступом, а массовый доступ будет открыт 9-10 августа — десятки тысяч людей ждали начала события. Сейчас, когда бета-тест длится уже несколько часов, количество игроков зашкаливает, и только в очереди ожидания находятся более сотни тысяч человек.
Некоторые запечатлели свои попытки попасть в бета-тест, например, пользователь X FR3NKD, который оказался в очереди из 271 440 игроков:
Это вызвало панику в EA, которая выпустила заявление, в котором сообщила, что в настоящее время занимается расширением мощности серверов, что должно помочь улучшить ситуацию с очередями.
Команда сейчас работает над существенным увеличением мощности серверов, что сократит время ожидания в очереди. Благодарим вас за терпение, пока мы работаем над тем, чтобы как можно больше игроков смогли как можно скорее присоединиться к игре.
Благо, после того как это заявление было опубликовано, EA сообщила, что очереди возвращаются к «приемлемому уровню», однако это заставляет задуматься, не предстоит ли EA в эти выходные решить сложную задачу, когда начнется полноценный открытый бета-тест и все желающие смогут получить доступ к новой Battlefield.
Маркетологи включили вторую стадию теперь типа ЕА должна сделать вид, что она заботится о клиентах. Театр....
У тебя припекает от того что даже в бесплатную бету поиграть не можешь на своем ведре?
Так то он глаза пытается открыть оголодавшим )))
А я и не переживаю. В отличие от некоторых, мне не нужно оскорблять других, чтобы почувствовать себя лучше.
Опробовал уже немного данную игру. Очень даже не дурно, смело можно сказать что эта часть лучше чем 2042!)
Хз хз, от бетки 2042 эмоций больше было, хотя в итоге и 2042 покупать не стал. А тут прям вообще чет хз.
Очереди специально устраивают ради новостей что огромный ажиотаж.
а я думал так сервера тестируют,а игроки просто тупые не выкупили прикол,как писал тут один товарисч,а оказывается все-таки мощности можно было увеличить?а не заставлять людей в очередях сидеть
500к очереди за 15 минут это вполне топ для первого дня бета
Я не знаю, что они ожидали запуская бесплатную бету, очевидно что повалятся все кому не лень
Большой ажиотаж
Для подгорающих персонажей, по буквам, Б Е Т А Т Е С Т. Он как бы для этого и нужен, не?))