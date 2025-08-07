EA была вынуждена увеличить вместимость серверов, чтобы справиться с огромными очередями в бете Battlefield 6

Сказать, что интерес к бета-версии Battlefield 6 был высоким, — это ничего не сказать. Еще до начала бета-тестирования — учитывая, что это только часть бета-уик-энда с ранним доступом, а массовый доступ будет открыт 9-10 августа — десятки тысяч людей ждали начала события. Сейчас, когда бета-тест длится уже несколько часов, количество игроков зашкаливает, и только в очереди ожидания находятся более сотни тысяч человек.

Некоторые запечатлели свои попытки попасть в бета-тест, например, пользователь X FR3NKD, который оказался в очереди из 271 440 игроков:

Это вызвало панику в EA, которая выпустила заявление, в котором сообщила, что в настоящее время занимается расширением мощности серверов, что должно помочь улучшить ситуацию с очередями.

Команда сейчас работает над существенным увеличением мощности серверов, что сократит время ожидания в очереди. Благодарим вас за терпение, пока мы работаем над тем, чтобы как можно больше игроков смогли как можно скорее присоединиться к игре.

Благо, после того как это заявление было опубликовано, EA сообщила, что очереди возвращаются к «приемлемому уровню», однако это заставляет задуматься, не предстоит ли EA в эти выходные решить сложную задачу, когда начнется полноценный открытый бета-тест и все желающие смогут получить доступ к новой Battlefield.