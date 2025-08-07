ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.6 322 оценки

EA была вынуждена увеличить вместимость серверов, чтобы справиться с огромными очередями в бете Battlefield 6

Gruz_ Gruz_

Сказать, что интерес к бета-версии Battlefield 6 был высоким, — это ничего не сказать. Еще до начала бета-тестирования — учитывая, что это только часть бета-уик-энда с ранним доступом, а массовый доступ будет открыт 9-10 августа — десятки тысяч людей ждали начала события. Сейчас, когда бета-тест длится уже несколько часов, количество игроков зашкаливает, и только в очереди ожидания находятся более сотни тысяч человек.

Серверы Battlefield 6 трещат по швам; онлайн беты преодолела отметку в 300 тысяч игроков в Steam

Некоторые запечатлели свои попытки попасть в бета-тест, например, пользователь X FR3NKD, который оказался в очереди из 271 440 игроков:

Это вызвало панику в EA, которая выпустила заявление, в котором сообщила, что в настоящее время занимается расширением мощности серверов, что должно помочь улучшить ситуацию с очередями.

Команда сейчас работает над существенным увеличением мощности серверов, что сократит время ожидания в очереди. Благодарим вас за терпение, пока мы работаем над тем, чтобы как можно больше игроков смогли как можно скорее присоединиться к игре.

Благо, после того как это заявление было опубликовано, EA сообщила, что очереди возвращаются к «приемлемому уровню», однако это заставляет задуматься, не предстоит ли EA в эти выходные решить сложную задачу, когда начнется полноценный открытый бета-тест и все желающие смогут получить доступ к новой Battlefield.

22
15
Комментарии: 15
Egik81

Маркетологи включили вторую стадию теперь типа ЕА должна сделать вид, что она заботится о клиентах. Театр....

6
Pahant0Ss

У тебя припекает от того что даже в бесплатную бету поиграть не можешь на своем ведре?

5
askazanov Pahant0Ss

Так то он глаза пытается открыть оголодавшим )))

2
Egik81 Pahant0Ss

А я и не переживаю. В отличие от некоторых, мне не нужно оскорблять других, чтобы почувствовать себя лучше.

2
Misha Mi

Опробовал уже немного данную игру. Очень даже не дурно, смело можно сказать что эта часть лучше чем 2042!)

4
worys

Хз хз, от бетки 2042 эмоций больше было, хотя в итоге и 2042 покупать не стал. А тут прям вообще чет хз.

5
tvorog8088

Очереди специально устраивают ради новостей что огромный ажиотаж.

2
InkubatorKlef

а я думал так сервера тестируют,а игроки просто тупые не выкупили прикол,как писал тут один товарисч,а оказывается все-таки мощности можно было увеличить?а не заставлять людей в очередях сидеть

Лидер Мур

500к очереди за 15 минут это вполне топ для первого дня бета

1
ogtruepac

Я не знаю, что они ожидали запуская бесплатную бету, очевидно что повалятся все кому не лень

Mad_cloud

Большой ажиотаж

Despot_Aspid

Для подгорающих персонажей, по буквам, Б Е Т А Т Е С Т. Он как бы для этого и нужен, не?))