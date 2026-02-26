EA доминировала на рынке AAA-игр в 2025 году, выпустив 3 самые продаваемые игры: Battlefield 6, EA FC 25 и FC 26

Согласно отчёту State of Gaming 2026 от глобальной компании Sensor Tower, Battlefield 6 стала самой продаваемой AAA-игрой в мире в 2025 году. Исследование выходит за рамки региональных рейтингов, таких как рейтинг Circana в США, и подтверждает доминирование EA на премиальном рынке: три верхних места в глобальном рейтинге AAA-игр принадлежат исключительно издателю.

Второе место заняла EA Sports FC 25, а третье — EA Sports FC 26. Стоит отметить, что в совокупности продажи двух изданий FC превосходят продажи Battlefield 6, что выводит футбольную франшизу на первое место в общем зачёте. В результате из сегмента AAA-игр выбыли такие крупные конкуренты, как Take-Two и Microsoft.

Если же охватить все игры, а не только AAA-проекты, ситуация несколько меняется. Battlefield 6 сохраняет первое место, но второе и третье места занимают инди-хиты 2025 года: R.E.P.O. и PEAK, в указанном порядке.

В сегменте бесплатных игр EA также оказалась на первом месте: Skate стала самой скачиваемой бесплатной игрой на ПК и консолях в 2025 году. Однако количество загрузок не привело к значительному вовлечению пользователей — игра заняла лишь 17-е место среди игр с наибольшим количеством ежемесячно активных пользователей (MAU).