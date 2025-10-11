EA извинилась перед игроками Battlefield 6 за сбой на старте и подарила бонусы и боевые пропуска

Компания Electronic Arts принесла извинения игрокам Battlefield 6, которые не смогли запустить игру в день релиза из-за ошибки в EA App. В качестве компенсации издатель предложил набор бонусов и доступ к боевым пропускам.

На старте шутера часть пользователей столкнулась с багом «purchase to play», из-за которого приложение требовало приобрести несуществующее DLC, чтобы войти в игру. Даже руководитель серии Винс Зампелла назвал ситуацию «честно говоря, позорной». Проблему устранили довольно быстро, однако EA решила дополнительно поблагодарить игроков за терпение.

В официальном сообщении говорится:

«Мы понимаем, насколько это могло быть раздражающим, поэтому хотим извиниться… и сделать это с бонусами».

Все пострадавшие пользователи EA App получат 24 ускорителя опыта — по 12 на оборудование и карьеру — а также боевой пропуск текущего сезона. Владельцы издания Phantom Edition вдобавок получат доступ к полному боевому пропуску второго сезона.

Несмотря на временные трудности, Battlefield 6 стартовал крайне успешно, установив рекорд EA по количеству одновременных игроков в Steam — более 700 тысяч человек.