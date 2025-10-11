EA извинилась перед игроками Battlefield 6 за сбой на старте и подарила бонусы и боевые пропуска

Компания Electronic Arts принесла извинения игрокам Battlefield 6, которые не смогли запустить игру в день релиза из-за ошибки в EA App. В качестве компенсации издатель предложил набор бонусов и доступ к боевым пропускам.
На старте шутера часть пользователей столкнулась с багом «purchase to play», из-за которого приложение требовало приобрести несуществующее DLC, чтобы войти в игру. Даже руководитель серии Винс Зампелла назвал ситуацию «честно говоря, позорной». Проблему устранили довольно быстро, однако EA решила дополнительно поблагодарить игроков за терпение.
В официальном сообщении говорится:
«Мы понимаем, насколько это могло быть раздражающим, поэтому хотим извиниться… и сделать это с бонусами».
Все пострадавшие пользователи EA App получат 24 ускорителя опыта — по 12 на оборудование и карьеру — а также боевой пропуск текущего сезона. Владельцы издания Phantom Edition вдобавок получат доступ к полному боевому пропуску второго сезона.
Несмотря на временные трудности, Battlefield 6 стартовал крайне успешно, установив рекорд EA по количеству одновременных игроков в Steam — более 700 тысяч человек.
Да все равно через месяц ок максимум будет 10к онлайне в Стиме. По отзывам понятно, что кратковременный хайп сработал а как люди в игру зашли поняли что это очередной унылый кал и пошли дальше играть в динамичный фортнайт
Что за бред ты несёшь? Даже позорная 2042 держит онлайн. А с этой уж точно всё будет хорошо и через два года.
Не всем нравиться стилистика Форнайта, кто-то фанатеет от милитари стиля в играх. Не будет 10к, даже 2042 онлайн больше держала, только через два месяца упала ниже 10тыс, примерно
Вижу фаната колды))))))
В очко себе пусть засунут свои извинения.
Предзаказал фантом издание. Запустил на релизе часик побегал и сделал рефанд. Система ртх 3070, р7 3800хт. Даже на средних играть некомфортно из-за каких-то лагов при этом графика пздц из прошлого поколения
Я хер знает что у тебя за проблема, rtx 3060 rayzen 2600x на средних полет отличный
7800х3д 3070 проблем нет, 150фпс )
У сударь, а вы любитель побаловаться
Тот момент, когда жалеешь, что пока ещё не купил игру. Ну ладно, радуйтесь, первопроходцы)
Подожду, пока бесплатно будут раздавать через 5 лет, тогда и поиграю. 🗿
купил игру и жалею. потому что что бы поиграть нужно какие то secure boot включить на пк. а что бы его включить нужно формат жесткого диска с виндой поменять а он сцук не меняется . и теперь тупо хрен поиграешь в игру . это просто фиаско какое то
Ну если серваки BF3 закроют будет куда переехать,а пока продолжаем держать оборону и умирать;)
Точность 12.3? Ты что, чисто в силуэт стреляешь и надеешься попасть ?
Я никак не могу привыкнуть компенсировать оружие при стрельбе - не получается(
странно что не АЕК.... обычно он шотный
Ну и мусор. Слабо было копию другой игры подогнать?
Хомяки извините.... Винс Зампелла
// Василий Колтун
А где? Че-то не вижу
12 х2 бонусов, ля, а стим юзеры хер, да?)
Полностью походу. Мда. Халявы не будет