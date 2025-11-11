EA наконец устранила печально известный эксплойт с дроном в Battlefield 6

После нескольких недель хаоса Electronic Arts выпустила обновление, которое наконец-то исправляет один из самых абсурдных и раздражающих багов Battlefield 6 — так называемый «дрон-сёрфинг».

Игроки активно использовали Recon Drone и кувалду, чтобы буквально взлетать на вершины карт, получая недостижимые позиции для снайперов и создавая дисбаланс в матчах. Достаточно было встать на дрон и ударить его кувалдой несколько раз — и импровизированная платформа уносила игрока в небо.

Теперь с этим покончено. В патче 1.1.1.5, который выходит 11 ноября в 11:00 по Москве, EA официально закрыла эксплойт, позволявший игрокам подниматься и попадать в недоступные зоны.

Помимо исправления знаменитого бага, обновление включает улучшения контрмер против самонаводящихся ракет, корректировки спавна техники в режимах Breakthrough и Conquest, а также доработки звука, интерфейса и системы прогресса.

Игроки уже успели вздохнуть с облегчением: один из самых популярных и разрушительных глитчей последних недель наконец отправлен в историю — пусть и с опозданием.