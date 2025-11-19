EA назвала Battlefield 6 самым продаваемым шутером года

EA объявила, что Battlefield 6 стал самым продаваемым шутером года. Это знаменует собой важную веху для франшизы. Игра стабильно росла с момента запуска, а недавние обновления помогли вернуть многих игроков. Заявление EA демонстрирует высокие продажи на всех платформах, что говорит о том, что Battlefield 6 показывает себя гораздо лучше, чем многие ожидали ранее в этом году.

Новость появилась вскоре после выхода обновления California Resistance. Это обновление добавило новый контент, новую карту, новый режим и ряд улучшений игрового процесса. Интерес игроков также вырос во время недавней бесплатной пробной недели на PS5, Xbox Series X/S и ПК, которая позволила миллионам новых игроков бесплатно протестировать игру. Многие фанаты высоко оценили улучшенный дизайн карты, более плавный бой и более быстрый игровой процесс по сравнению с версией на старте. Эти изменения, наряду с новым сезонным контентом, похоже, увеличили как количество игроков, так и общие продажи.

Поскольку Battlefield 6 стал лидером жанра шутеров в этом году, EA заявляет, что планирует продолжать поддерживать игру, добавляя больше событий, обновлений баланса и нового контента. Положительная динамика также возродила интерес к будущему франшизы. Высокие продажи Battlefield 6 и растущее сообщество свидетельствуют о том, что сейчас серия находится в гораздо лучшем положении, чем на старте. Игроки надеются, что в следующих сезонах эта тенденция сохранится.