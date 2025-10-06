EA обещает 120 FPS в Battlefield 6 на консолях и еще больше бесплатного контента

В начале прошлой недели EA представила список контента для первого сезона Battlefield 6. Игроки получат новые карты, оружие, режимы и многое другое, которые будут появляться постепенно до конца 2025 года.

Интересно, что EA упоминает о сюрпризах, которых нет в официальной карте развития — среди них упоминается загадочный модуль Covert Operations («Секретные операции»), который ранее никогда не фигурировал в планах поддержки Battlefield 6. Это не утечка и не слух, а информация, полученная напрямую от EA.

Хотя «тайные операции» звучат как новый игровой режим, они вполне могут означать ежедневные/еженедельные или сезонные миссии, которые игроки могут выполнять во время игры. К ним относятся такие задачи, как воскрешение «Х» количества игроков, играющих за класс «Поддержка», повреждение или уничтожение «Х» количества транспортных средств в роли инженера и так далее.

В то же время издатель подтвердил, что Battlefield 6 на консолях будет предлагать игровой процесс с частотой до 120 FPS. В режиме производительности PS5 и Xbox Series X должны достигать стабильных 80-90 FPS, но согласно тестам Digital Foundry в бета-версии игра с включенным VRR могла приближаться к границе 110-120 FPS. EA уверяет, что в финальной версии игра была дополнительно оптимизирована, и игроки смогут выбирать между режимами Fidelity (60 FPS, более высокое разрешение) и Performance (до 120 FPS).

Несмотря на то, что в анонсе контента 1-го сезона уже описано множество вещей, есть большая вероятность, что EA оставила некоторые из них в качестве сюрприза для игроков. Один из них — режим Battle Royale, который, по слухам, будет запущен 28 октября, в тот же день, когда начнется 1-й сезон.

Battlefield 6 выйдет 10 октября на PS5, Xbox Series X|S и ПК.