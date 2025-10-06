EA обещает 120 FPS в Battlefield 6 на консолях и еще больше бесплатного контента

В начале прошлой недели EA представила список контента для первого сезона Battlefield 6. Игроки получат новые карты, оружие, режимы и многое другое, которые будут появляться постепенно до конца 2025 года.
Интересно, что EA упоминает о сюрпризах, которых нет в официальной карте развития — среди них упоминается загадочный модуль Covert Operations («Секретные операции»), который ранее никогда не фигурировал в планах поддержки Battlefield 6. Это не утечка и не слух, а информация, полученная напрямую от EA.
Хотя «тайные операции» звучат как новый игровой режим, они вполне могут означать ежедневные/еженедельные или сезонные миссии, которые игроки могут выполнять во время игры. К ним относятся такие задачи, как воскрешение «Х» количества игроков, играющих за класс «Поддержка», повреждение или уничтожение «Х» количества транспортных средств в роли инженера и так далее.
В то же время издатель подтвердил, что Battlefield 6 на консолях будет предлагать игровой процесс с частотой до 120 FPS. В режиме производительности PS5 и Xbox Series X должны достигать стабильных 80-90 FPS, но согласно тестам Digital Foundry в бета-версии игра с включенным VRR могла приближаться к границе 110-120 FPS. EA уверяет, что в финальной версии игра была дополнительно оптимизирована, и игроки смогут выбирать между режимами Fidelity (60 FPS, более высокое разрешение) и Performance (до 120 FPS).
Несмотря на то, что в анонсе контента 1-го сезона уже описано множество вещей, есть большая вероятность, что EA оставила некоторые из них в качестве сюрприза для игроков. Один из них — режим Battle Royale, который, по слухам, будет запущен 28 октября, в тот же день, когда начнется 1-й сезон.
Battlefield 6 выйдет 10 октября на PS5, Xbox Series X|S и ПК.
Годная будет эта батла
В смысле бесплатного? Я хотел платный скин Ники Минаж за 30 баксов и тактически кигуруми "Единорог" за 10 баксов >:(
Смех смехом потом добавят)
Ты ошибся игрой ....
Игра в которой тебя убивают в разных позах и местах.Тебя убивают сидя,стоя,лёжа,с оружием,без оружия,в лесу,в городе, в танке,в вертолёте,в самолёте ,а потом идёшь спать
Короче 120 фпс в честном разрешении, без всяких фокусов так и нет
Интересно, сообразят ли русификатор?
Ходили слухи что не будет его. В такой игре хорошо и базового знания англ хватит, все же игра не про чтение
В онлайн не пустит с русификатором. Игра не пройдет проверку файлов. Только кампанию на пиратке с русификатором пройти.
Да понятнтно, что там не нужно, но мне некомфортно играть так. Хреново, ну что поделать.
Не пойму почему они тянут до 10 числа, игра уже давно предзагружена, дайте поиграть.