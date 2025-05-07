ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 6 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
8 141 оценка

EA отчиталась об успешном плейтесте Battlefield 6 и признала свои ошибки с Battlefield 2042

butcher69 butcher69

Компания EA продолжает работу над новой частью своей культовой серии шутеров Battlefield. Недавно состоялся плейтест следующей игры, который получил положительные отклики от игроков. Эндрю Уилсон, генеральный директор EA, в разговоре с инвесторами рассказал, что тестирование стало «самой крупной инициативой по тестированию в истории франшизы». Важным моментом стало и признание EA своих ошибок по поводу Battlefield 2042, который был встречен с холодным приемом.

Уилсон отметил, что проблема Battlefield 2042 заключалась в недостаточном взаимодействии с сообществом. Хотя компания всегда активно сотрудничала с игроками, по мнению руководства EA, в случае с последней частью франшизы этого было недостаточно. Разработчики не всегда учитывали мнение игроков и не объясняли, что именно они хотят создать. Уилсон подчеркнул, что Battlefield — это огромная франшиза, и когда все аспекты работы над игрой сходятся, она становится лидером в мире шутеров.

Теперь, в рамках подготовки к выпуску Battlefield 6, EA активно привлекает игроков к тестированию. Уже более 600 000 человек по всему миру приняли участие в плейтестах, которые проходили в Северной Америке и Европе. Эти тесты, организованные EA под брендом Battlefield Labs, начались еще в марте и привлекли большое внимание игроков, несмотря на ограничения: запрещено было записывать видеоролики или делать скриншоты.

В ходе тестов компания сосредоточилась на улучшении геймплейных механик, таких как система передвижения и отдача оружия. EA стремится создать динамичные перестрелки, которые будут интересны как новичкам, так и опытным игрокам. Для последних предусмотрены более сложные механики, такие как точная отдача оружия и дополнительные возможности передвижения.

В то же время компания подтвердила, что полноценная демонстрацияя игры состоится летом 2025 года. Battlefield 6 будет доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

7
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Badghost

Неужели они поняли что нужно прислушиваться к мнению ЦА, прям чудо господне