EA отчиталась об успешном плейтесте Battlefield 6 и признала свои ошибки с Battlefield 2042

Компания EA продолжает работу над новой частью своей культовой серии шутеров Battlefield. Недавно состоялся плейтест следующей игры, который получил положительные отклики от игроков. Эндрю Уилсон, генеральный директор EA, в разговоре с инвесторами рассказал, что тестирование стало «самой крупной инициативой по тестированию в истории франшизы». Важным моментом стало и признание EA своих ошибок по поводу Battlefield 2042, который был встречен с холодным приемом.

Уилсон отметил, что проблема Battlefield 2042 заключалась в недостаточном взаимодействии с сообществом. Хотя компания всегда активно сотрудничала с игроками, по мнению руководства EA, в случае с последней частью франшизы этого было недостаточно. Разработчики не всегда учитывали мнение игроков и не объясняли, что именно они хотят создать. Уилсон подчеркнул, что Battlefield — это огромная франшиза, и когда все аспекты работы над игрой сходятся, она становится лидером в мире шутеров.

Теперь, в рамках подготовки к выпуску Battlefield 6, EA активно привлекает игроков к тестированию. Уже более 600 000 человек по всему миру приняли участие в плейтестах, которые проходили в Северной Америке и Европе. Эти тесты, организованные EA под брендом Battlefield Labs, начались еще в марте и привлекли большое внимание игроков, несмотря на ограничения: запрещено было записывать видеоролики или делать скриншоты.

В ходе тестов компания сосредоточилась на улучшении геймплейных механик, таких как система передвижения и отдача оружия. EA стремится создать динамичные перестрелки, которые будут интересны как новичкам, так и опытным игрокам. Для последних предусмотрены более сложные механики, такие как точная отдача оружия и дополнительные возможности передвижения.

В то же время компания подтвердила, что полноценная демонстрацияя игры состоится летом 2025 года. Battlefield 6 будет доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.