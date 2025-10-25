ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.8 977 оценок

EA поделилась подробностями крупного обновления 1.1.1.0 для Battlefield 6 - патч выйдет 28 октября

AceTheKing AceTheKing

Electronic Arts поделилась подробностями предстоящего крупного обновления 1.1.1.0 для Battlefield 6. Патч не только исправит ряд технических ошибок, но и улучшит визуальные и геймплейные аспекты игры.

Кроме того, вместе с патчем стартует первый сезон, в котором игроков ждут две новые карты - Blackwell Fields и Eastwood, шесть новых видов оружия, два временных режима и одна переработанная локация.

Основные изменения:

  • Улучшено базовое передвижение и анимации: более плавные приземления, быстрее смена стоек, улучшено перелезание через препятствия, уменьшены «подпрыгивания» после появления или приземления.
  • Переработано рассеивание оружия: точность и управляемость теперь лучше соответствуют характеристикам конкретного оружия на разных дистанциях. Исправлены случаи, когда точность вела себя непоследовательно - например, после бега прицел не стабилизировался как следует.
  • Значительно улучшено освещение и видимость: добавлены более естественные переходы между внутренними и внешними зонами, улучшено освещение помещений, снижено воздействие тумана и дыма.
  • Обновлено звуковое оформление: добавлены новые звуки пролета снарядов, разрушений и взрывов. Улучшен баланс звуков техники и оружия, а также тактильная отдача при взаимодействиях.
  • Редизайн интерфейса и HUD:более четкие и согласованные индикаторы - включая таймеры дополнительного времени, улучшенное отображение конца раунда и маркеры разблокировки оружия и гаджетов.
  • Исправления карт: решены проблемы со спавнами, неправильными границами карт и стабильностью в режимах Conquest, Breakthrough и Rush.

Полный список изменений:

Спойлер

Игрок

  • Исправлены ошибки при нырке в гору, при зацепе за трос на высокой скорости и при стрельбе сразу после бега.
  • Улучшено прицеливание и стабилизация оружия.
  • Исправлены проблемы с хитбоксами головы и верхней части тела.
  • Поправлены двойные анимации прыжка, исчезновение рук, ошибки при броске гранат лёжа.
  • Исправлены визуальные артефакты при появлении, движении и использовании дверей, зиплайнов и лестниц.
  • Улучшены переходы между стойками, ползком, прыжками и приземлением.
  • Добавлена возможность кастомизации парашюта.
  • Исправлены анимации добиваний, баги при рукопашных атаках и редкие случаи «зависания» персонажа.

Техника

  • Исправлено отсутствие тактильной отдачи при переключении оружия у танков.
  • Устранены графические ошибки рук при посадке на внешние места.

Гаджеты

  • Исправлены проблемы с MAS 148 Glaive, дефибрилляторами и сумками с припасами.
  • Гаджеты больше не уничтожаются обломками.
  • Противотанковые гранаты теперь оставляют меньшие кратеры.
  • Здания теперь требуют больше ударов кувалдой для разрушения.

Оружие

  • Баланс рассеивания переработан для каждого класса оружия.
    Слабое оружие теперь сильнее теряет точность при стрельбе.
    Мощные стволы — наоборот, стабильнее.
  • Снайперские винтовки в руках неразведчиков больше не теряют точность, но получают колебания при переходе в прицел.
  • Исправлены ошибки при установке сошек, прицелов и глушителей.
  • Улучшено восстановление прицела при стрельбе очередями.

Карты и режимы

  • Улучшены эффекты дыма и тумана после разрушений.
  • Исправлены ошибки с зиплайнами, спавнами и неправильными границами зон.
  • Улучшен интерфейс режима сверхвремени.
  • Исправлены проблемы в режимах Rush, Conquest, Breakthrough, Escalation и King of the Hill.

Отдельные исправления для карт:

  • Mirak Valley: устранено смещение троса и ошибка со спавном.
  • Siege of Cairo: исправлены границы территорий.
  • Liberation Peak: исправлены разрывы карты и зоны HQ.
  • New Sobek City: устранены ошибки с захватом флагов и возгоранием.
  • Manhattan Bridge: исправлены ошибки экрана конца раунда.

Интерфейс и HUD

  • Добавлены новые маркеры для разблокировок оружия, гаджетов и бросаемых предметов.
  • Появились 3D-превью и демонстрационные видео для гаджетов.
  • Добавлены косметические элементы для отдельных устройств.
  • Исправлены проблемы с XP-бонусами, тегами и аспектным соотношением экрана.

Настройки

  • Добавлены новые привязки управления для вертолётов, истребителей и транспорта.
  • Исправлены проблемы с отображением на разных соотношениях сторон.

Однопользовательский режим

  • Исправлены ошибки с камерой и чёрными экранами в миссиях Last Stand и Night Raid.

Portal

  • Исправлены вылеты при создании серверов, ошибки в меню и ускорена загрузка вкладок.
  • Исправлены опечатки и проблемы с отображением изображений.

Аудио

  • Добавлены новые звуки пролета ракет, взрывов, разрушений и снарядов.
  • Исправлены ошибки с шагами, голосовыми командами, радио и фоновыми эффектами.
  • Улучшен баланс между оружием и техникой, снижены артефакты и перенасыщение звука.
  • Добавлены новые эффекты меню и радио через динамик контроллера.
  • Исправлены зацикленные звуки дефибрилляторов и синхронизация перезарядки.

Обновление 1.1.1.0 выйдет 28 октября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

21
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
borsic

Интересно, ошибку с отсутсвием русского языка исправят?

6
riptor2012

И русский мат в игру))))

1
Denis Kyokushin

А возможность играть по сети из РФ восстановили?

SloT124

Да, вчера утром

1