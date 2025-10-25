EA поделилась подробностями крупного обновления 1.1.1.0 для Battlefield 6 - патч выйдет 28 октября

Electronic Arts поделилась подробностями предстоящего крупного обновления 1.1.1.0 для Battlefield 6. Патч не только исправит ряд технических ошибок, но и улучшит визуальные и геймплейные аспекты игры.
Кроме того, вместе с патчем стартует первый сезон, в котором игроков ждут две новые карты - Blackwell Fields и Eastwood, шесть новых видов оружия, два временных режима и одна переработанная локация.
Основные изменения:
- Улучшено базовое передвижение и анимации: более плавные приземления, быстрее смена стоек, улучшено перелезание через препятствия, уменьшены «подпрыгивания» после появления или приземления.
- Переработано рассеивание оружия: точность и управляемость теперь лучше соответствуют характеристикам конкретного оружия на разных дистанциях. Исправлены случаи, когда точность вела себя непоследовательно - например, после бега прицел не стабилизировался как следует.
- Значительно улучшено освещение и видимость: добавлены более естественные переходы между внутренними и внешними зонами, улучшено освещение помещений, снижено воздействие тумана и дыма.
- Обновлено звуковое оформление: добавлены новые звуки пролета снарядов, разрушений и взрывов. Улучшен баланс звуков техники и оружия, а также тактильная отдача при взаимодействиях.
- Редизайн интерфейса и HUD:более четкие и согласованные индикаторы - включая таймеры дополнительного времени, улучшенное отображение конца раунда и маркеры разблокировки оружия и гаджетов.
- Исправления карт: решены проблемы со спавнами, неправильными границами карт и стабильностью в режимах Conquest, Breakthrough и Rush.
Полный список изменений:
Игрок
- Исправлены ошибки при нырке в гору, при зацепе за трос на высокой скорости и при стрельбе сразу после бега.
- Улучшено прицеливание и стабилизация оружия.
- Исправлены проблемы с хитбоксами головы и верхней части тела.
- Поправлены двойные анимации прыжка, исчезновение рук, ошибки при броске гранат лёжа.
- Исправлены визуальные артефакты при появлении, движении и использовании дверей, зиплайнов и лестниц.
- Улучшены переходы между стойками, ползком, прыжками и приземлением.
- Добавлена возможность кастомизации парашюта.
- Исправлены анимации добиваний, баги при рукопашных атаках и редкие случаи «зависания» персонажа.
Техника
- Исправлено отсутствие тактильной отдачи при переключении оружия у танков.
- Устранены графические ошибки рук при посадке на внешние места.
Гаджеты
- Исправлены проблемы с MAS 148 Glaive, дефибрилляторами и сумками с припасами.
- Гаджеты больше не уничтожаются обломками.
- Противотанковые гранаты теперь оставляют меньшие кратеры.
- Здания теперь требуют больше ударов кувалдой для разрушения.
Оружие
- Баланс рассеивания переработан для каждого класса оружия.
Слабое оружие теперь сильнее теряет точность при стрельбе.
Мощные стволы — наоборот, стабильнее.
- Снайперские винтовки в руках неразведчиков больше не теряют точность, но получают колебания при переходе в прицел.
- Исправлены ошибки при установке сошек, прицелов и глушителей.
- Улучшено восстановление прицела при стрельбе очередями.
Карты и режимы
- Улучшены эффекты дыма и тумана после разрушений.
- Исправлены ошибки с зиплайнами, спавнами и неправильными границами зон.
- Улучшен интерфейс режима сверхвремени.
- Исправлены проблемы в режимах Rush, Conquest, Breakthrough, Escalation и King of the Hill.
Отдельные исправления для карт:
- Mirak Valley: устранено смещение троса и ошибка со спавном.
- Siege of Cairo: исправлены границы территорий.
- Liberation Peak: исправлены разрывы карты и зоны HQ.
- New Sobek City: устранены ошибки с захватом флагов и возгоранием.
- Manhattan Bridge: исправлены ошибки экрана конца раунда.
Интерфейс и HUD
- Добавлены новые маркеры для разблокировок оружия, гаджетов и бросаемых предметов.
- Появились 3D-превью и демонстрационные видео для гаджетов.
- Добавлены косметические элементы для отдельных устройств.
- Исправлены проблемы с XP-бонусами, тегами и аспектным соотношением экрана.
Настройки
- Добавлены новые привязки управления для вертолётов, истребителей и транспорта.
- Исправлены проблемы с отображением на разных соотношениях сторон.
Однопользовательский режим
- Исправлены ошибки с камерой и чёрными экранами в миссиях Last Stand и Night Raid.
Portal
- Исправлены вылеты при создании серверов, ошибки в меню и ускорена загрузка вкладок.
- Исправлены опечатки и проблемы с отображением изображений.
Аудио
- Добавлены новые звуки пролета ракет, взрывов, разрушений и снарядов.
- Исправлены ошибки с шагами, голосовыми командами, радио и фоновыми эффектами.
- Улучшен баланс между оружием и техникой, снижены артефакты и перенасыщение звука.
- Добавлены новые эффекты меню и радио через динамик контроллера.
- Исправлены зацикленные звуки дефибрилляторов и синхронизация перезарядки.
Обновление 1.1.1.0 выйдет 28 октября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Интересно, ошибку с отсутсвием русского языка исправят?
И русский мат в игру))))
А возможность играть по сети из РФ восстановили?
Да, вчера утром