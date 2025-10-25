EA поделилась подробностями крупного обновления 1.1.1.0 для Battlefield 6 - патч выйдет 28 октября

Electronic Arts поделилась подробностями предстоящего крупного обновления 1.1.1.0 для Battlefield 6. Патч не только исправит ряд технических ошибок, но и улучшит визуальные и геймплейные аспекты игры.

Кроме того, вместе с патчем стартует первый сезон, в котором игроков ждут две новые карты - Blackwell Fields и Eastwood, шесть новых видов оружия, два временных режима и одна переработанная локация.

Основные изменения:

Улучшено базовое передвижение и анимации: более плавные приземления, быстрее смена стоек, улучшено перелезание через препятствия, уменьшены «подпрыгивания» после появления или приземления.

Переработано рассеивание оружия: точность и управляемость теперь лучше соответствуют характеристикам конкретного оружия на разных дистанциях. Исправлены случаи, когда точность вела себя непоследовательно - например, после бега прицел не стабилизировался как следует.

Значительно улучшено освещение и видимость: добавлены более естественные переходы между внутренними и внешними зонами, улучшено освещение помещений, снижено воздействие тумана и дыма.

Обновлено звуковое оформление: добавлены новые звуки пролета снарядов, разрушений и взрывов. Улучшен баланс звуков техники и оружия, а также тактильная отдача при взаимодействиях.

Редизайн интерфейса и HUD:более четкие и согласованные индикаторы - включая таймеры дополнительного времени, улучшенное отображение конца раунда и маркеры разблокировки оружия и гаджетов.

Исправления карт: решены проблемы со спавнами, неправильными границами карт и стабильностью в режимах Conquest, Breakthrough и Rush.

Полный список изменений:

Спойлер

Игрок Исправлены ошибки при нырке в гору, при зацепе за трос на высокой скорости и при стрельбе сразу после бега.

Улучшено прицеливание и стабилизация оружия.

Исправлены проблемы с хитбоксами головы и верхней части тела.

Поправлены двойные анимации прыжка, исчезновение рук, ошибки при броске гранат лёжа.

Исправлены визуальные артефакты при появлении, движении и использовании дверей, зиплайнов и лестниц.

Улучшены переходы между стойками, ползком, прыжками и приземлением.

Добавлена возможность кастомизации парашюта.

Исправлены анимации добиваний, баги при рукопашных атаках и редкие случаи «зависания» персонажа. Техника Исправлено отсутствие тактильной отдачи при переключении оружия у танков.

Устранены графические ошибки рук при посадке на внешние места. Гаджеты Исправлены проблемы с MAS 148 Glaive, дефибрилляторами и сумками с припасами.

Гаджеты больше не уничтожаются обломками.

Противотанковые гранаты теперь оставляют меньшие кратеры.

Здания теперь требуют больше ударов кувалдой для разрушения. Оружие Баланс рассеивания переработан для каждого класса оружия.

Слабое оружие теперь сильнее теряет точность при стрельбе.

Мощные стволы — наоборот, стабильнее.

Исправлены ошибки при установке сошек, прицелов и глушителей.

Улучшено восстановление прицела при стрельбе очередями. Карты и режимы Улучшены эффекты дыма и тумана после разрушений.

Исправлены ошибки с зиплайнами, спавнами и неправильными границами зон.

Улучшен интерфейс режима сверхвремени.

Исправлены проблемы в режимах Rush, Conquest, Breakthrough, Escalation и King of the Hill. Отдельные исправления для карт: Mirak Valley: устранено смещение троса и ошибка со спавном.

Siege of Cairo: исправлены границы территорий.

Liberation Peak: исправлены разрывы карты и зоны HQ.

New Sobek City: устранены ошибки с захватом флагов и возгоранием.

Manhattan Bridge: исправлены ошибки экрана конца раунда. Интерфейс и HUD Добавлены новые маркеры для разблокировок оружия, гаджетов и бросаемых предметов.

Появились 3D-превью и демонстрационные видео для гаджетов.

Добавлены косметические элементы для отдельных устройств.

Исправлены проблемы с XP-бонусами, тегами и аспектным соотношением экрана. Настройки Добавлены новые привязки управления для вертолётов, истребителей и транспорта.

Исправлены проблемы с отображением на разных соотношениях сторон. Однопользовательский режим Исправлены ошибки с камерой и чёрными экранами в миссиях Last Stand и Night Raid. Portal Исправлены вылеты при создании серверов, ошибки в меню и ускорена загрузка вкладок.

Исправлены опечатки и проблемы с отображением изображений. Аудио Добавлены новые звуки пролета ракет, взрывов, разрушений и снарядов.

Исправлены ошибки с шагами, голосовыми командами, радио и фоновыми эффектами.

Улучшен баланс между оружием и техникой, снижены артефакты и перенасыщение звука.

Добавлены новые эффекты меню и радио через динамик контроллера.

Исправлены зацикленные звуки дефибрилляторов и синхронизация перезарядки.

Обновление 1.1.1.0 выйдет 28 октября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.