EA поделилась подробным обзором геймплея кроссовера Battlefield 6 с "Топ Ган"

В ​​преддверии публичного релиза на следующей неделе EA и Battlefield Studios выпустили новый подробный трейлер геймплея предстоящего кроссовера с Top Gun, включающий интервью с несколькими актёрами из фильма «Топ Ган: Маверик», которые вернулись к своим ролям.

Внимательные зрители заметят два новых самолёта, которые появятся в игре – F-74A Seacat и F/A-81F Super Spectre, где Майлз Теллер вернётся к роли Брэдли «Рустера» Брэдшоу, а Льюис Пуллман – к роли Роберта «Боба» Флойда. Они даже пригласили Чарльза Парнелла на роль адмирала Соломона «Уорлока» Бейтса, чтобы придать игре соответствующую серьёзность.

Здесь представлены примеры из нескольких новых режимов: Carrier Strike, где команды сражаются, чтобы уничтожить авианосцы друг друга, используя комбинацию наземных, морских и воздушных атак; Fighter Sweep, новый режим REDSEC «Gauntlet», который, вероятно, станет мечтой пилотов Battlefield — бои только на реактивных самолётах над недавно добавленной картой Tsuru Reef; и, конечно же, множество намёков на грядущий переосмысленный «Остров Уэйк».