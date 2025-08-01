EA подтвердила, что Steam-версия Battlefield 6 не потребует установки EA App - в отличии от версии из Epic Games Store

Компания Electronic Arts официально подтвердила, что владельцам Steam-версии Battlefield 6 не потребуется устанавливать дополнительный лаунчер EA App, хотя разовая авторизация в аккаунте EA все же будет необходима - она осуществляется прямо через клиент Steam.

Владельцам игры в Epic Games Store повезло меньше - им придется в обязательном порядке устанавливать и использовать EA App для запуска игры, даже несмотря на покупку через другой магазин.

Battlefield 6 выйдет 10 октября на PC (Steam, Epic Games Store), PS5 и Xbox Series X/S.