EA подтвердила, что Steam-версия Battlefield 6 не потребует установки EA App - в отличии от версии из Epic Games Store

Компания Electronic Arts официально подтвердила, что владельцам Steam-версии Battlefield 6 не потребуется устанавливать дополнительный лаунчер EA App, хотя разовая авторизация в аккаунте EA все же будет необходима - она осуществляется прямо через клиент Steam.
Владельцам игры в Epic Games Store повезло меньше - им придется в обязательном порядке устанавливать и использовать EA App для запуска игры, даже несмотря на покупку через другой магазин.
Battlefield 6 выйдет 10 октября на PC (Steam, Epic Games Store), PS5 и Xbox Series X/S.
Правильно писать "в отличие".
Наконец-то! Вообще всегда бесит то , когда помимо основного устанавливаются доп клиенты нафиг ненужные, но необходимые для запуска игры!)
Так это уже очень давно так.
Ну, приходится терпеть. Только некоторые радуют игры, которые можно взять в зелёном.
Габен опять всех переиграл
Как с предыдущим поделием oбосрались в стиме, так тут сразу языки в жoпки игрокам позасовывали.
Ну слава богу что не нужно будет устанавливать этого гoвно ЕА app...
Еще бы старым играм дали такую фичу. И убисофт так надо делать.
Зае6умба
Наконец-то дошло! Это хоть как-то ускорит запуск игры.
Недоступна в стим ? РазраБОТчикам недоступны деньги из России.
Дьявол в деталях. С другой стороны всегда приятно когда у соседа корова
сдохла. А у тебя всего лишь
заболела.)))