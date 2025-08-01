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Battlefield 6 10.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.8 240 оценок

EA подтвердила, что Steam-версия Battlefield 6 не потребует установки EA App - в отличии от версии из Epic Games Store

AceTheKing AceTheKing

Компания Electronic Arts официально подтвердила, что владельцам Steam-версии Battlefield 6 не потребуется устанавливать дополнительный лаунчер EA App, хотя разовая авторизация в аккаунте EA все же будет необходима - она осуществляется прямо через клиент Steam.

Владельцам игры в Epic Games Store повезло меньше - им придется в обязательном порядке устанавливать и использовать EA App для запуска игры, даже несмотря на покупку через другой магазин.

Battlefield 6 выйдет 10 октября на PC (Steam, Epic Games Store), PS5 и Xbox Series X/S.

29
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
VaZZers
12
Tiger Goose
в отличии от версии из Epic Games Store

Правильно писать "в отличие".

5
askazanov

Наконец-то! Вообще всегда бесит то , когда помимо основного устанавливаются доп клиенты нафиг ненужные, но необходимые для запуска игры!)

4
Блоха В Сарафане

Так это уже очень давно так.

3
askazanov Блоха В Сарафане

Ну, приходится терпеть. Только некоторые радуют игры, которые можно взять в зелёном.

2
vegas99

Габен опять всех переиграл

3
Майкл Скотт

Как с предыдущим поделием oбосрались в стиме, так тут сразу языки в жoпки игрокам позасовывали.

3
QueerMalden

Ну слава богу что не нужно будет устанавливать этого гoвно ЕА app...

3
koenigsegg22

Еще бы старым играм дали такую фичу. И убисофт так надо делать.

Fronyx

Зае6умба

1
Xstranger

Наконец-то дошло! Это хоть как-то ускорит запуск игры.

1
Лицо со шрамом

Недоступна в стим ? РазраБОТчикам недоступны деньги из России.

1
Egik81

Дьявол в деталях. С другой стороны всегда приятно когда у соседа корова

Владельцам игры в Epic Games Store повезло меньше - им придется в обязательном порядке устанавливать и использовать EA App для запуска игры, даже несмотря на покупку через другой магазин.

сдохла. А у тебя всего лишь

хотя разовая авторизация в аккаунте EA все же будет необходима - она осуществляется прямо через клиент Steam.

заболела.)))

1
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