EA показала трейлер бесплатной недели в Battlefield 6

EA и Battlefield Studios опубликовали трейлер бесплатной версии Battlefield 6. В пробном периоде геймеры смогут поиграть на трех картах — Eastwood, Blackwell Fields, Siege of Cairo, а также опробовать четыре режима — Conquest, Team Deathmatch, Sabotage, Breakthrough. Бесплатная неделя Battlefield 6 стартует 25 ноября в 15:00 МСК, а закончится 2 декабря в то же время.

Battlefield 6 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. За три дня после релиза продажи шутера превысили 7 млн копий. Ранее EA назвала Battlefield 6 «самым продаваемым шутером года».

В ноябре разработчики выпустили крупный патч с новой картой в Калифорнии и дополнительным оружием. А третье крупное обновление первого сезона Battlefield 6 станет доступно в декабре. С ним в игру добавят зимнюю вариацию карты Empire State, а также новые игровые режимы и ледоруб в качестве оружия ближнего боя.