EA признала критический баг в четвертом сезоне Battlefield 6 и рекомендует откатить драйвер NVIDIA

Вышедший во вторник, 21 июля, четвертый сезон Battlefield 6 стал доступен на всех целевых платформах. Однако праздничное настроение игрового сообщества было подпорчено. Пользователи персональных компьютеров начали массово жаловаться на критические технические неполадки, мешающие нормальному игровому процессу.

Издательство Electronic Arts оперативно отреагировало на ситуацию и подтвердило наличие серьезной проблемы. По словам разработчиков, на ПК происходят внезапные сбои графического драйвера. Эта уязвимость проявляется исключительно на тех игровых локациях, где присутствуют большие объемы воды.

Главной зоной риска ожидаемо стала новая карта «Риф Цуру» (Tsuru Reef), которая появилась в игре как раз с выходом четвертого сезона. Статистика показывает, что сильнее всего от этих вылетов страдают владельцы новейших флагманских видеокарт серии RTX 50 от NVIDIA.

Пока технические специалисты студии работают над созданием полноценного патча, игрокам предложили временный костыль. Разработчики настоятельно рекомендуют пользователям временно откатить программное обеспечение своих видеокарт на стабильную версию драйвера NVIDIA 596.49.