EA продолжает извиняется бонусами: второй боевой пропуск Battlefield 6 раздадут бесплатно игрокам в EA App

Battlefield 6 переходит к новому этапу пострелизной поддержки, и разработчики решили вновь напомнить о себе жестом доброй воли. После проблемного старта, омрачённого серьёзными техническими сбоями в EA App, команда продолжает компенсировать неудобства игрокам.
На релизе многие пользователи не могли подключиться к матчам из-за ошибки в лаунчере. Хотя сообщество быстро нашло временные решения, а позже неполадку устранили официально, осадок остался. Ранее пострадавшие уже получили бонусы к опыту и бесплатный пропуск первого сезона.
Теперь, как сообщает Battlefield Bulletin, владельцам издания Phantom, купленного через EA App и столкнувшимся со сбоем 10 октября 2025 года, начислят боевой пропуск второго сезона. Важно учитывать, что активация проходит не мгновенно — процесс может занять несколько часов.
Кроме того, с 19 по 23 февраля подписчики Xbox Game Pass уровня Essential и выше смогут бесплатно опробовать игру в рамках Free Play Days — с доступом ко всем картам, режимам и контенту второго сезона.
Продолжайте дальше извиняться.
А другим не обучены маркетологи бизнеса извинятся. Извинения должны не только внушить клиенту это, но и быть полезными бизнесу. Вон, например, у меня инет повысили с 600 до 660 рублей за 200 мегабит. Пришлось провайдеру извинятся предложением за 650 рублей уже 500 мегабит. И понятно, почему провайдеру это выгодно. Впрочем, мне тоже выгодно.
Всё правильно делают разрабы. В Fortnite поступали также и этим они меня купили, чему я рад. Ибо увидел насколько жадны разрабы других игр и меня осенило, что пора тех покидать. А Fortnite до сих пор
Эх, у мя как отрубало инет при запуске , так и отрубает. И решения этому нет.