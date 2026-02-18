EA продолжает извиняется бонусами: второй боевой пропуск Battlefield 6 раздадут бесплатно игрокам в EA App

Battlefield 6 переходит к новому этапу пострелизной поддержки, и разработчики решили вновь напомнить о себе жестом доброй воли. После проблемного старта, омрачённого серьёзными техническими сбоями в EA App, команда продолжает компенсировать неудобства игрокам.

На релизе многие пользователи не могли подключиться к матчам из-за ошибки в лаунчере. Хотя сообщество быстро нашло временные решения, а позже неполадку устранили официально, осадок остался. Ранее пострадавшие уже получили бонусы к опыту и бесплатный пропуск первого сезона.

Теперь, как сообщает Battlefield Bulletin, владельцам издания Phantom, купленного через EA App и столкнувшимся со сбоем 10 октября 2025 года, начислят боевой пропуск второго сезона. Важно учитывать, что активация проходит не мгновенно — процесс может занять несколько часов.

Кроме того, с 19 по 23 февраля подписчики Xbox Game Pass уровня Essential и выше смогут бесплатно опробовать игру в рамках Free Play Days — с доступом ко всем картам, режимам и контенту второго сезона.