EA раскрыла технические характеристики Battlefield 6 для консолей

EA и Battlefield Studios сообщили о целевых показателях производительности Battlefield 6 на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, тем самым подтвердив, чего игрокам на консолях стоит ожидать в плане графики и производительности.

На Xbox Series X|S, PS5 и PS5 Pro в BF6 будут доступны на выбор два режима «Качество» и «Производительность», но только не на Xbox Series S — здесь не будет альтернативных режимов графики, а будет только единственный режим с максимальным разрешением 1080p при 60 FPS.

В режиме «Качество» на PS5 и Xbox Series X игра будет работать с разрешением 1440p при 60 FPS, а в режиме «Производительность» — с разрешением 1280p при 80 FPS или выше. На PS5 Pro максимальное разрешение Battlefield 6 составит 2160p при 60 FPS в режиме «Качество» и 1620p при 80 FPS или выше в режиме «Производительность».

Целевые показатели производительности BF6 на консолях:

Xbox Series S: максимальное разрешение 1080p и целевая частота кадров 60 FPS.

Xbox Series X в режиме «Качество»: максимальное разрешение 1440p и целевая частота кадров 60 FPS.

Xbox Series X в режиме «Производительность»: максимальное разрешение 1280p и целевая частота кадров 80+ FPS.

PlayStation 5 в режиме «Качество»: максимальное разрешение 1440p и целевая частота кадров 60 FPS.

PlayStation 5 в режиме «Производительность»: максимальное разрешение 1280p и целевая частота кадров 80+ FPS.

PlayStation 5 Pro в режиме «Качество»: максимальное разрешение 2160p и целевая частота кадров 60 FPS.

PlayStation 5 Pro в режиме «Производительность»: максимальное разрешение 1620p и целевая частота кадров 80+ FPS.

Тем временем, ПК-версия BF6 способна достигать 2160/4K и 144 fps при официальных настройках или без ограничений для тех, кто считает, что его ПК достаточно мощный.

BF6 выйдет 10 октября для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.