EA раскрыла технические характеристики Battlefield 6 для консолей

EA и Battlefield Studios сообщили о целевых показателях производительности Battlefield 6 на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, тем самым подтвердив, чего игрокам на консолях стоит ожидать в плане графики и производительности.
На Xbox Series X|S, PS5 и PS5 Pro в BF6 будут доступны на выбор два режима «Качество» и «Производительность», но только не на Xbox Series S — здесь не будет альтернативных режимов графики, а будет только единственный режим с максимальным разрешением 1080p при 60 FPS.
В режиме «Качество» на PS5 и Xbox Series X игра будет работать с разрешением 1440p при 60 FPS, а в режиме «Производительность» — с разрешением 1280p при 80 FPS или выше. На PS5 Pro максимальное разрешение Battlefield 6 составит 2160p при 60 FPS в режиме «Качество» и 1620p при 80 FPS или выше в режиме «Производительность».
Целевые показатели производительности BF6 на консолях:
- Xbox Series S: максимальное разрешение 1080p и целевая частота кадров 60 FPS.
- Xbox Series X в режиме «Качество»: максимальное разрешение 1440p и целевая частота кадров 60 FPS.
- Xbox Series X в режиме «Производительность»: максимальное разрешение 1280p и целевая частота кадров 80+ FPS.
- PlayStation 5 в режиме «Качество»: максимальное разрешение 1440p и целевая частота кадров 60 FPS.
- PlayStation 5 в режиме «Производительность»: максимальное разрешение 1280p и целевая частота кадров 80+ FPS.
- PlayStation 5 Pro в режиме «Качество»: максимальное разрешение 2160p и целевая частота кадров 60 FPS.
- PlayStation 5 Pro в режиме «Производительность»: максимальное разрешение 1620p и целевая частота кадров 80+ FPS.
Тем временем, ПК-версия BF6 способна достигать 2160/4K и 144 fps при официальных настройках или без ограничений для тех, кто считает, что его ПК достаточно мощный.
BF6 выйдет 10 октября для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
480p , 20 fps )
ДА НУ НАХЕР?!?!?!?!?!?! ВНАТУРЕ?!?!?!?!?!? НА КАЛСОЛЯХ БУДУТ РЕЖИМЫ КАЧЕСТВА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ?!?!?!?!?!?! ни в одной игре ещё такого не было, спасибо за новость, мусор
Ты видимо читать не умеешь, тут же написано какая производительность и разрешение будет при режимах качества и производительность
Для кого то это может быть новым открытием