EA рассказала о системе античита в Battlefield 6: "Мы будем сражаться с читерами до конца"

Electronic Arts официально подтвердила, что Battlefield 6 станет первой игрой в серии, которая с момента релиза получит продвинутую систему защиты от читеров — Javelin Anticheat. Как выяснили пользователи Steam, игра использует античит на уровне ядра, что позже подтвердили в репортаже VG247.
Созданная в 2022 году, Javelin уже использовалась в Battlefield 2042 и других проектах EA, но только теперь она интегрируется с нуля — уже в бета-версии, стартующей на следующей неделе.
В интервью Gaming World Media глава Respawn Entertainment Винс Зампелла подчеркнул, насколько серьёзно разработчики относятся к борьбе с нечестной игрой:
«Это постоянная гонка вооружений. Мы вкладываем огромные усилия, чтобы остановить читеров. Хотели бы уничтожить это полностью, но с каждым улучшением античита улучшаются и инструменты для обхода. Мы будем сражаться с этим до самого конца».
Несмотря на тревогу игроков по поводу доступа античита к ядру системы, такие меры считаются одними из самых эффективных в индустрии.
Ранний доступ к системе Javelin Anticheat уже можно будет опробовать в открытой бете Battlefield 6, а полноценный релиз игры обещает не только масштабный мультиплеер, но и уверенную защиту честной игры.
Щас они будут вам красиво все рассказывать и обещать, игру же нужно продать))
Ну в батле античит всегда был хорош. Ещё со времён BF3 помню как многих очень легко банили даже за самый простой с ESP ))
Ну конечно верим.
Тут скорее конская цена будет слегка тормозить читаков от совсем уж вакханалии как в Delta Force.
с юмором подошли к названию. Главное чтобы она и в виртуальном виде не потеряла в качестве.
Так же как в бутыльфронте?
Пубг не даст соврать об эффективности "ядерных" античитов - каждую неделю заявляют о бане 50к читеров. Хотя они должны баниться чуть ли не в первые минуты игры и вообще не фигурировать в статстике.
А в нете ходят разговоры, насколько просто читерить в пабг и о дешевизне читов на неё))
Пабг? Оно ещё живое?
Да, и онлайн высокий. Стока читеров банят еженедельно))