EA рассказала о системе античита в Battlefield 6: "Мы будем сражаться с читерами до конца"

Electronic Arts официально подтвердила, что Battlefield 6 станет первой игрой в серии, которая с момента релиза получит продвинутую систему защиты от читеров — Javelin Anticheat. Как выяснили пользователи Steam, игра использует античит на уровне ядра, что позже подтвердили в репортаже VG247.

Созданная в 2022 году, Javelin уже использовалась в Battlefield 2042 и других проектах EA, но только теперь она интегрируется с нуля — уже в бета-версии, стартующей на следующей неделе.

В интервью Gaming World Media глава Respawn Entertainment Винс Зампелла подчеркнул, насколько серьёзно разработчики относятся к борьбе с нечестной игрой:

«Это постоянная гонка вооружений. Мы вкладываем огромные усилия, чтобы остановить читеров. Хотели бы уничтожить это полностью, но с каждым улучшением античита улучшаются и инструменты для обхода. Мы будем сражаться с этим до самого конца».

Несмотря на тревогу игроков по поводу доступа античита к ядру системы, такие меры считаются одними из самых эффективных в индустрии.

Ранний доступ к системе Javelin Anticheat уже можно будет опробовать в открытой бете Battlefield 6, а полноценный релиз игры обещает не только масштабный мультиплеер, но и уверенную защиту честной игры.