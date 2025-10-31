EA убрала спорный скин из Battlefield 6 после критики игроков

Компания Electronic Arts незаметно удалила из Battlefield 6 косметический элемент под названием “Wicked Grin”, который вызвал бурное обсуждение и негативную реакцию в сообществе.

Скин, представлявший собой чёрно-синюю маску с зубастым рисунком, был представлен в рамках первого сезона игры, стартовавшего 28 октября. Однако уже через несколько дней после релиза игроки массово выражали недовольство в Reddit и других соцсетях — некоторые даже заявляли, что не будут помогать союзникам, использующим этот облик.

Без каких-либо официальных комментариев EA тихо удалила “Wicked Grin” из мультиплеера и режима REDSEC, заменив его на более нейтральный вариант — “Standard Issue”.