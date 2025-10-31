EA убрала спорный скин из Battlefield 6 после критики игроков

Компания Electronic Arts незаметно удалила из Battlefield 6 косметический элемент под названием “Wicked Grin”, который вызвал бурное обсуждение и негативную реакцию в сообществе.
Скин, представлявший собой чёрно-синюю маску с зубастым рисунком, был представлен в рамках первого сезона игры, стартовавшего 28 октября. Однако уже через несколько дней после релиза игроки массово выражали недовольство в Reddit и других соцсетях — некоторые даже заявляли, что не будут помогать союзникам, использующим этот облик.
Без каких-либо официальных комментариев EA тихо удалила “Wicked Grin” из мультиплеера и режима REDSEC, заменив его на более нейтральный вариант — “Standard Issue”.
А что, госпади с ним не так то ?
Слишком яркий был, вроде того
Действительно кому мог не понравится голубой негр?
На корню надо пресекать все попытки начать вводить скины которые не вписываются в военную тематики. Иначе через год всё будет в радуге как в калде
Начались массовые галлюцинации.
Еще бы русский язык добавили.
Проснулись, это же почти точная копия формы спецназа НОАК. Видимо, у кого то социальный рейтинг просел от такого косплея в игре. А то что в мире существуют греческие эвзоны в юбках с помпонами или папская гвардия в клоунских нарядах никого не волнует. Дело не в зубастой ухмылке, а в политической копипасте.
Клоун, парадные военные войска это ЛИЦО армии страны, бомжей туда не набирают, они изначально предназначены, что бы вселять страх потенциальному противнику. И Церемониальные и парадные войска не отличаются от боевых, так как что бы туда попасть это надо заслужить ещё, в нормальных, традиционных странах естественно, а не со скриншота. Или ты считаешь, что туда с призывников сразу набирают?:D