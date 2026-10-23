EA удалила косметические предметы по Mass Effect из Battlefield 6 после закрытия BioWare

Electronic Arts, похоже, отменила коллаборацию Mass Effect с Battlefield 6 всего через несколько дней после закрытия BioWare. Игроки заметили, что из игры исчезли упоминания тематических косметических предметов, которые появились в меню вместе с запуском пятого сезона в начале октября.

Ранее поклонники обнаружили в файлах игры подготовленную коллекцию предметов по Mass Effect. В неё входили научно-фантастическое оружие, подвеска для оружия в виде корабля «Нормандия» и другие косметические элементы с символикой N7. Учитывая приближение ежегодного N7 Day, который отмечается 7 ноября, многие ожидали скорого выхода набора. Некоторые даже предполагали, что EA может воспользоваться поводом, чтобы поделиться новостями о следующей части серии.

Однако 21 октября 2026 года компания закрыла BioWare и подтвердила отмену Mass Effect 5, фактически оставив игровую франшизу без определённого будущего. После этого игроки заметили, что DICE и другие студии Battlefield Studios убрали из Battlefield 6 все упоминания коллаборации. EA пока не объяснила причины этого решения, поэтому официального подтверждения отмены набора нет.

Вполне возможно, издатель решил не выпускать косметику на фоне негативной реакции поклонников на закрытие BioWare. Похожая ситуация сложилась с Dead Space: одновременно с подготовкой предметов по Mass Effect в Battlefield 6 появилась коллаборация с этой хоррор-серией, будущее которой также остаётся неопределённым. Несмотря на интерес к новому контенту, некоторые игроки раскритиковали EA за недостаточное внимание к собственным популярным франшизам.