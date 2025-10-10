EA уверяет, что в Battlefield 6 не будет контента, созданного генеративным ИИ

Руководство Electronic Arts заявило, что в грядущем Battlefield 6 не появится материалов, созданных при помощи генеративного искусственного интеллекта. Об этом в интервью BBC рассказала глава студии DICE Ребекка Кутаз.

По её словам, несмотря на то, что технологии ИИ «очень соблазнительны», сейчас они не используются в непосредственном производстве контента. Однако ИИ помогает разработчикам на подготовительных этапах — упрощает рутинные задачи и освобождает больше пространства для творчества.

Такой подход контрастирует с политикой Activision, которая уже сталкивалась с критикой за использование генеративного ИИ в серии Call of Duty. Недавно издателю даже пришлось добавить пометку об ИИ-контенте на странице Black Ops 6 в Steam.

EA, со своей стороны, делает ставку на человеческое творчество. При этом компания по-прежнему рассматривает искусственный интеллект как важный инструмент в будущем — генеральный директор Эндрю Уилсон ранее называл ИИ «сердцем бизнеса EA».

Пока же студия Battlefield Studios фокусируется на разработке новой части шутера без участия ИИ, обещая сохранить аутентичность и внимание к деталям, за которые поклонники любят серию.