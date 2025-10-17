Electronic Arts: Battlefield 6 создавалась с мыслью о фанатах

Томительное ожидание сообщества принесло огромные дивиденды создателям Battlefield 6. За первые три дня шутер разошелся тиражом более 7 млн экземпляров, и эта цифра продолжает расти. Также был установлен и рекорд по числу одновременно играющих пользователей в истории серии Battlefield. В своем сообщении EA и Battlefield Studios поблагодарили сообщество игроков.

Бырон Бид, генеральный директор бренда Battlefield, подчеркнул, что успех игры — это заслуга фанатов. Он также подтвердил, что 1-й сезон стартует уже совсем скоро.

Прежде всего, мы хотим поблагодарить наших игроков. Battlefield 6 была создана с мыслью о фанатах. От первоначальной концепции до внедрения Battlefield Labs и рекордного открытого бета-тестирования мы были одержимы обратной связью от игроков. Вместе с ними мы преследовали одну цель: создать лучшую игру Battlefield в истории. И это только начало — наш первый сезон с новым контентом начнется уже через 12 дней, — сказал Бид.

В свою очередь, Винс Зампелла, исполнительный вице-президент EA, добавил:

[…] Спасибо, что присоединились к нам в этот знаменательный день премьеры Battlefield 6. В ближайшие недели нас ждет еще много интересного.

Старт 1-го сезона Rogue Ops с режимом 4 на 4, картой Blackwell Fields и другими нововведениями состоится уже 28 октября. В дальнейшем планируется добавление новых карт, оружия и событий.