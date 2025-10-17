Electronic Arts: Battlefield 6 создавалась с мыслью о фанатах

Томительное ожидание сообщества принесло огромные дивиденды создателям Battlefield 6. За первые три дня шутер разошелся тиражом более 7 млн экземпляров, и эта цифра продолжает расти. Также был установлен и рекорд по числу одновременно играющих пользователей в истории серии Battlefield. В своем сообщении EA и Battlefield Studios поблагодарили сообщество игроков.
Бырон Бид, генеральный директор бренда Battlefield, подчеркнул, что успех игры — это заслуга фанатов. Он также подтвердил, что 1-й сезон стартует уже совсем скоро.
Прежде всего, мы хотим поблагодарить наших игроков. Battlefield 6 была создана с мыслью о фанатах. От первоначальной концепции до внедрения Battlefield Labs и рекордного открытого бета-тестирования мы были одержимы обратной связью от игроков. Вместе с ними мы преследовали одну цель: создать лучшую игру Battlefield в истории. И это только начало — наш первый сезон с новым контентом начнется уже через 12 дней, — сказал Бид.
В свою очередь, Винс Зампелла, исполнительный вице-президент EA, добавил:
[…] Спасибо, что присоединились к нам в этот знаменательный день премьеры Battlefield 6. В ближайшие недели нас ждет еще много интересного.
Старт 1-го сезона Rogue Ops с режимом 4 на 4, картой Blackwell Fields и другими нововведениями состоится уже 28 октября. В дальнейшем планируется добавление новых карт, оружия и событий.
И в это даже верится, у них получилась отличная игра в духе третьей части
так четвёртая лучшая до сих пор
Ты в слове четвертая много ошибок сделал, правильно 3я. В 4ку в разы меньше народу играло
Игра отличная в коорне, но есть проблемы к сожалению ))
С мыслью о фанатах Колды, чем бы их переманить !?? )))))
хорошим ассистом почти как в калде, мелкими картами аля пехота)
Точнее о кошельках фанатов))))
Battlefield 6 создавалась с мыслью об Xbox Series S, иначе там бы не было таких маленьких карт и малого количества техники.
А если бы провалилась как 2042 они бы что сказали? Как мне нравятся когда что то успешное выходит они сразу гоаорят вот мы старались, все для вас. Геймерам от геймеров, как херня выходит, так обновитеже оезо, ждите раскрытия
кто тебе сказал что она успешная?) количество игроков в стим?) там столько проблем что *censored*... начиная от адс блюма, неткода, убитого мувмента и т.д.)
А что успешность определяет? Картинка хвалебная или колличество играемых игроков? Баги чинятся игре сколько?неделя? Две?
адс блюм - ну модник, модник. В бф3-4 точно такая же механика стрельбы т.е наличие только разброса от бедра и существование в прицеле рандомного нарастающего разброса и отдачи одновременно. Да и вообще единственное исключение из этого правила это бф5.
Неткод? купи себе сетевую карту не на рылотек чипе. А с мувментом что не так?
С мыслью о том, как продать фанатам бустеры
которые истекают даже в меню)
Жаль только когда вы делали фейлгард вы о фанатах не думали.
С мыслью о фанатах создавалась такая всратая одиночная кампания?
А когда она вообще была классно в Батле после БК 1?
В бф3 отличная же
ФБ3 хорошая, неплохая в 4-ке. Даже в игре про копов вполне неплохая была. А вот дальше пошла по звезде.
только ради вас мы сделали 50 ур на каждую пушку, только ради вас мы ввели ускорители, что бы вы помимо покупки игры покупали еще и ускорители и длс, только ради ваших денег ой простите ради вас
ага верим) для людей с ограниченными возможностями(геймпадеров) практически любое геймпадное пиво, на 40+ метров тебя сотрёт за долю секунды, потому что ассист на стороне сервера и срабатывает за 0мс, а реакция обычного игрока не киберкотлеты 200-250) так что ПК игроков побрили знатно)
почему я фармлю с оверолл кд под 6 и не замечаю этого? консольщики как были кормом для статы, так и остались