Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.8 871 оценка

Electronic Arts: Battlefield 6 создавалась с мыслью о фанатах

Gruz_ Gruz_

Томительное ожидание сообщества принесло огромные дивиденды создателям Battlefield 6. За первые три дня шутер разошелся тиражом более 7 млн экземпляров, и эта цифра продолжает расти. Также был установлен и рекорд по числу одновременно играющих пользователей в истории серии Battlefield. В своем сообщении EA и Battlefield Studios поблагодарили сообщество игроков.

Бырон Бид, генеральный директор бренда Battlefield, подчеркнул, что успех игры — это заслуга фанатов. Он также подтвердил, что 1-й сезон стартует уже совсем скоро.

Прежде всего, мы хотим поблагодарить наших игроков. Battlefield 6 была создана с мыслью о фанатах. От первоначальной концепции до внедрения Battlefield Labs и рекордного открытого бета-тестирования мы были одержимы обратной связью от игроков. Вместе с ними мы преследовали одну цель: создать лучшую игру Battlefield в истории. И это только начало — наш первый сезон с новым контентом начнется уже через 12 дней, — сказал Бид.

В свою очередь, Винс Зампелла, исполнительный вице-президент EA, добавил:

[…] Спасибо, что присоединились к нам в этот знаменательный день премьеры Battlefield 6. В ближайшие недели нас ждет еще много интересного.

Старт 1-го сезона Rogue Ops с режимом 4 на 4, картой Blackwell Fields и другими нововведениями состоится уже 28 октября. В дальнейшем планируется добавление новых карт, оружия и событий.

Комментарии:  29
Константин335

И в это даже верится, у них получилась отличная игра в духе третьей части

Юрий Пенкин

так четвёртая лучшая до сих пор

-zotik- Юрий Пенкин

Ты в слове четвертая много ошибок сделал, правильно 3я. В 4ку в разы меньше народу играло

Flaur74

Игра отличная в коорне, но есть проблемы к сожалению ))

askazanov

С мыслью о фанатах Колды, чем бы их переманить !?? )))))

Kot9lra street

хорошим ассистом почти как в калде, мелкими картами аля пехота)

Deowar
Battlefield 6 создавалась с мыслью о фанатах

Точнее о кошельках фанатов))))

Юрий Пенкин

Battlefield 6 создавалась с мыслью об Xbox Series S, иначе там бы не было таких маленьких карт и малого количества техники.

-zotik-

А если бы провалилась как 2042 они бы что сказали? Как мне нравятся когда что то успешное выходит они сразу гоаорят вот мы старались, все для вас. Геймерам от геймеров, как херня выходит, так обновитеже оезо, ждите раскрытия

Kot9lra street

кто тебе сказал что она успешная?) количество игроков в стим?) там столько проблем что *censored*... начиная от адс блюма, неткода, убитого мувмента и т.д.)

-zotik- Kot9lra street

А что успешность определяет? Картинка хвалебная или колличество играемых игроков? Баги чинятся игре сколько?неделя? Две?

Pavel Sokirko Kot9lra street

адс блюм - ну модник, модник. В бф3-4 точно такая же механика стрельбы т.е наличие только разброса от бедра и существование в прицеле рандомного нарастающего разброса и отдачи одновременно. Да и вообще единственное исключение из этого правила это бф5.
Неткод? купи себе сетевую карту не на рылотек чипе. А с мувментом что не так?

Aleksey Aleshka

С мыслью о том, как продать фанатам бустеры

killka747

которые истекают даже в меню)

Геральт Батькович

Жаль только когда вы делали фейлгард вы о фанатах не думали.

Кей Овальд

С мыслью о фанатах создавалась такая всратая одиночная кампания?

2
Stas776

А когда она вообще была классно в Батле после БК 1?

Yurkiykot Stas776

В бф3 отличная же

Кей Овальд Stas776

ФБ3 хорошая, неплохая в 4-ке. Даже в игре про копов вполне неплохая была. А вот дальше пошла по звезде.

Yтbе Веня Бенис

только ради вас мы сделали 50 ур на каждую пушку, только ради вас мы ввели ускорители, что бы вы помимо покупки игры покупали еще и ускорители и длс, только ради ваших денег ой простите ради вас

Kot9lra street

ага верим) для людей с ограниченными возможностями(геймпадеров) практически любое геймпадное пиво, на 40+ метров тебя сотрёт за долю секунды, потому что ассист на стороне сервера и срабатывает за 0мс, а реакция обычного игрока не киберкотлеты 200-250) так что ПК игроков побрили знатно)

Pavel Sokirko

почему я фармлю с оверолл кд под 6 и не замечаю этого? консольщики как были кормом для статы, так и остались

