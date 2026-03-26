Electronic Arts использовала ИИ-инструменты при разработке Battlefield 6

Компания Electronic Arts задействовала несколько технологий искусственного интеллекта для ускорения разработки Battlefield 6. Об этом сообщает издание Fast Company, которое включило EA в список наиболее инновационных игровых компаний 2026 года. В тот же рейтинг также попали Nintendo и Embark Studios — разработчики игры ARC Raiders.
Одним из ключевых инструментов стал программный комплекс Voice2Face — система, которая преобразует записанную речь в анимированную мимику персонажей. Технология автоматически синхронизирует движения губ и выражения лица с диалогами. По данным источника, её применяли для постановки анимации в кат-сценах, а примерно 30% финальной анимации речи в игре было создано именно с помощью этого ИИ-решения.
Также разработчики использовали программу FaceRig для ускорения создания лицевых моделей персонажей. Инструмент был интегрирован с профессиональным ПО Autodesk Maya и системой Flow, благодаря чему процесс настройки и корректировки внешности героев сократился с примерно двух недель до нескольких часов.
При этом отмечается, что на странице Battlefield 6 в сервисе Steam разработчики не указывают использование ИИ-технологий, хотя платформа в настоящее время требует раскрывать подобную информацию для публикуемых игр.
Подумаешь, сейчас сложнее найти тех кто не использует ИИ
По этому народ и свалил через месяц. Сами уже ничего интересного добавить не могут, а баги исправить не получается ии наворотил дел.
Уже вторая новость на эту тему за день. Неужели наконец-то игроделы поняли, что в использовании нейронок при разработке нет ничего зашкварного, а зашкварно сегодня наоборот нейронки в работе не использовать, и все нападки связаны с тем, что большинство просто не понимает как ии применяется в разработке