Electronic Arts использовала ИИ-инструменты при разработке Battlefield 6

Компания Electronic Arts задействовала несколько технологий искусственного интеллекта для ускорения разработки Battlefield 6. Об этом сообщает издание Fast Company, которое включило EA в список наиболее инновационных игровых компаний 2026 года. В тот же рейтинг также попали Nintendo и Embark Studios — разработчики игры ARC Raiders.

Одним из ключевых инструментов стал программный комплекс Voice2Face — система, которая преобразует записанную речь в анимированную мимику персонажей. Технология автоматически синхронизирует движения губ и выражения лица с диалогами. По данным источника, её применяли для постановки анимации в кат-сценах, а примерно 30% финальной анимации речи в игре было создано именно с помощью этого ИИ-решения.

Также разработчики использовали программу FaceRig для ускорения создания лицевых моделей персонажей. Инструмент был интегрирован с профессиональным ПО Autodesk Maya и системой Flow, благодаря чему процесс настройки и корректировки внешности героев сократился с примерно двух недель до нескольких часов.

При этом отмечается, что на странице Battlefield 6 в сервисе Steam разработчики не указывают использование ИИ-технологий, хотя платформа в настоящее время требует раскрывать подобную информацию для публикуемых игр.