Electronic Arts раскрыла официальные системные требования для Battlefield 6

Издательство Electronic Arts и студия DICE раскрыли официальные системные требования для ПК новой части BF, Battlefield 6.

ПК-геймерам как минимум понадобится Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600 с 16 ГБ оперативной памяти и Nvidia RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT. Игра также будет использовать API DX12, и ей потребуется 55 ГБ свободного места на диске

DICE рекомендует использовать Intel Core i7-10700 или AMD Ryzen 7 3700X с 16 ГБ оперативной памяти и Nvidia RTX 3060Ti или AMD Radeon RX 6700 XT. К сожалению, разработчики не сообщили, на какую частоту кадров, разрешение и графические настройки ориентированы эти характеристики ПК. Впрочем, они должны дать вам представление о том, какой ПК понадобится для запуска игры.

Стоит также отметить, что BF6 потребует учетной записи EA, даже в Steam. Также в игре будет использоваться Kernel Level Anti-Cheat. На странице Steam нет никаких упоминаний о Denuvo. Возможно, EA добавит ее позднее. Впрочем, в предыдущих играх BF она тоже использовалась.

Battlefield 6 выйдет 10 октября этого года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.