Electronic Arts раскрыла официальные системные требования для Battlefield 6

Издательство Electronic Arts и студия DICE раскрыли официальные системные требования для ПК новой части BF, Battlefield 6.
ПК-геймерам как минимум понадобится Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600 с 16 ГБ оперативной памяти и Nvidia RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT. Игра также будет использовать API DX12, и ей потребуется 55 ГБ свободного места на диске
DICE рекомендует использовать Intel Core i7-10700 или AMD Ryzen 7 3700X с 16 ГБ оперативной памяти и Nvidia RTX 3060Ti или AMD Radeon RX 6700 XT. К сожалению, разработчики не сообщили, на какую частоту кадров, разрешение и графические настройки ориентированы эти характеристики ПК. Впрочем, они должны дать вам представление о том, какой ПК понадобится для запуска игры.
Стоит также отметить, что BF6 потребует учетной записи EA, даже в Steam. Также в игре будет использоваться Kernel Level Anti-Cheat. На странице Steam нет никаких упоминаний о Denuvo. Возможно, EA добавит ее позднее. Впрочем, в предыдущих играх BF она тоже использовалась.
Battlefield 6 выйдет 10 октября этого года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
нафиг покупать игру, в которой спецом отрубается русский
ну серьёзно, всё описание и все предметы бонусов есть на русском и переведены должным образом, а сама игра типа не поддерживается русским языком...
А для чего тебе там русский-то? Даже если ты "hello" сказать не можешь - там всё интуитивно понятно. Хоть на китайском запускай - тупо не сможешь нажать на что от не то
временно скорее всего
Потому что это давно стандарт. И если ты издавна играешь в игры где всё на русском - то игра полностью на английском, может показаться тебе инородной и вовсе оттолкнуть твоё желание вообще играть в неё. Это аналогично тому, что если ты находишься в чужой стране - ты будешь ощущать себя не в своей тарелке. Думаю, каждому это ощущение понятно. Даже я, как препод английского, не имею большого желания играть в игры на английском языке.
Только на таком железе даже в 2042 нормально не поиграешь, а тут некстген.
На 3700х + 3060ти можно с комфортом играть в 2042
Какой там некстген))) Я по видео сразу не понял какую часть вообще показывают новую или старую
Точняк, моя 3060ti еле тянула на минималках, хотя хз, может это потому что она не на 16гб а на 8гб, да и проц всего на 6 ядер. Короче надо обновляться.
Вполне себе адекватные системные требования. Причëм без всяких апскейлеров и прочей ерунды в рекомендованных. А то, что RTX 2060 в минимальные записана, так это уже новый стандарт. Как бы, 10-я серия ушла в прошлое. В этом году даже новые версии драйверов для неë прекратят выпускать
ты погоди радоваться
Нормально, я бы даже сказал отлично, в реках железо 5 летней давности, значит оптимизон будет норм
Если только это не на 720/1080p 30фпс низкие настройки. Они ж не уточнили.
Что значит для минималак вин 10 , а для высоких вин 11 ? Это реально на что то влияет)?
Ну если честно они переборщили с разрушаемостью, или где-то вообще ее толком не будет, будут ломаться здания в которых игроков не будет. Или было видео, в котором чувак из подствола разрушал полностью второй этаж, хотя попал в угол здания.
Полностью согласен. Особенно "приколол" (скорее в плохом смысле этого слова) момент, когда кувалдой проламывали пол у здания...
ВЕСЬ ПОЛ!
ОДНОЙ ЛИШЬ КУВАЛДОЙ!
С ОДНОГО УДАРА!
Я после этого даже призадумался - а действительно ли мы, игроки, в основном любим Батлу за разрушаемость? Я вот люблю данную серию с Battlefield 2 и, собственно, ни в ней, ни в Battlefield 2142 не было никакой разрушаемости, она появилась только в Bad Company. Да, тогда это было нереально круто и появился целый пласт новых тактических возможностей в геймплее... Но вот более десятка лет спустя разрабы, кажется, идут не в ту сторону. Всё также выглядит "заскриптовано" и отчасти "пластиково" (или "пенопластово" - в общем части окружения падают и в полёте выглядят слишком уж невесомыми), только теперь чуть больше частиц и взрывы поярче да побольше стали. И вот теперь уже выглядит ну слишком не реалистично - может быть даже комично, - хотя Батла никогда и не была про особую реалистичность аля та же ARMA.
Но имеем что имеем. Может быть рано или поздно всё таки случится "Battlefield 3"-момент и я буду ждать релиза новой части как тогда в 2011ом.
ты ждал возможность вызова бригады строителей в игре, правда?)
"раскрыла" базовую инфу. От таких заголовков уже глаз дергается
Ну, вроде ещё адекватно)