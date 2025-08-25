Electronic Arts рассказала какие изменения будут внесены в Battlefield 6 по итогам открытой беты

Издательство Electronic Arts сообщило о некоторых важных изменениях по результатам прошедшего открытого бета-тестирования Battlefield 6, которое состоялось в этом месяце. В основном изменения затронули передвижение в игре, из-за которого разработчики подверглись критике со стороны игрового сообщества.

В числе основных изменений, по данным Charlie Intel, — уменьшение эффективности таких маневров, как бани-хоппинг, слайд-шутинг и джамп-шоты, которые многие фанаты считали несбалансированными и более ассоциирующимися со стилем Call of Duty, чем с традиционным стилем Battlefield.

Теперь импульс, полученный при скольжении для прыжка, уменьшен, а за последовательные прыжки будут налагаться более серьезные штрафы, что снизит высоту прыжка. Кроме того, стрельба во время прыжка или скольжения станет менее точной, что сделает эти действия менее эффективными в прямом бою.

Также была изменена и физика парашюта: теперь он открывается с меньшим начальным ускорением, что гарантирует более контролируемое движение в воздухе. Эти изменения призваны обеспечить более сбалансированный игровой ритм, где в первую очередь ценится мастерство, а не чрезмерная скорость или хаос.

Бета-версия, которая считается крупнейшей в истории франшизы, привлекла внимание миллионов игроков в двух этапах и значительно повысила ожидания в преддверии релиза Battlefield 6, который состоится 10 октября на PS5, Xbox Series X|S и ПК.