Electronic Arts выпустила издание "Game of the Year" для Battlefield 6

Издательство Electronic Arts пофициально представила издание Battlefield 6: Game of the Year Edition. На ПК новинка сейчас доступна по стартовой цене €59.99, но уже 20 октября 2026 года её стоимость вырастет до €99.99. Владельцам консолей покупка обойдется в €64.99, а для обладателей стандартной версии предусмотрен апгрейд за €30.

Покупатели GOTY-версии получат доступ к базовой игре и масштабному набору бонусов. В комплект входят актуальный сезонный пропуск Battlefield Pro, премиальный набор Ultimate Upgrade Kit для ускоренной прокачки аккаунта, а также более 70 единиц вооружения и 700 тысяч очков опыта для сетевого режима Portal.

Релиз расширенного издания сопровождался выходом свежего геймплейного трейлера. В ролике разработчики детально раскрыли главные фишки и преимущества нового комплекта, наглядно продемонстрировав бонусное оружие в действии и показав обзор наград из сезонного пропуска.