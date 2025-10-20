Энтузиасты из Digital Foundry раскрыли "самые прожорливые" настройки Battlefield 6 для ПК

Battlefield 6, несмотря на удивительно качественную оптимизацию, остаётся требовательной игрой для ПК. Digital Foundry провела детальный анализ производительности и назвала настройки, которые сильнее всего «съедают» FPS. Главными «пожирателями» оказались «Качество солнечных теней» (Sun Shadow Quality) и «AO и GI в экранном пространстве» (Screen Space AO & GI). При максимальных значениях этих опций частота кадров падает заметно, при этом визуальный эффект минимален.

Для «Качества солнечных теней» эксперты рекомендуют использовать «Высокое» на видеокартах RTX 3070 и выше, а для GPU слабее — «Среднее». Настройка «AO и GI» для мощных карт подходит значение «SSGI Low», а для менее производительных — «GTAO Low». Понижение этих параметров обеспечивает ощутимый прирост FPS: по 6–8 кадров для теней и 5–14 FPS для AO & GI. Такой компромисс позволяет сохранить плавность игры без ощутимой потери визуальной составляющей.

Эти опции связаны с сложными аспектами рендеринга теней и глобального освещения, поэтому их влияние на производительность ожидаемо. Digital Foundry отмечает, что снижение этих настроек почти не сказывается на внешнем виде Battlefield 6, тогда как прирост FPS впечатляет. Видео экспертов также демонстрирует множество других способов улучшить производительность, обеспечивая суммарный прирост до 72% при применении всех рекомендаций.

Интересно, что аналогичный подход EA использует и на консолях, например, PS5, где некоторые настройки теней выставлены ниже максимума для стабильного FPS. Для большинства игроков выкручивание «Качества солнечных теней» и «SSAO & GI» на максимум — излишне, ведь прирост плавности игры значительно важнее. Тем, кто ценит визуальные эффекты выше стабильной частоты кадров, можно оставить настройки на максимуме, но для большинства пользователей оптимизация этих двух параметров определённо того стоит.

Battlefield 6 остаётся зрелищной и динамичной игрой, а правильная настройка графики позволит насладиться её масштабными боями без проблем с производительностью.