Эпичный трейлер Battlefield 6 радует голливудскими "камеео" и колкой издёвкой над Call of Duty

В первый полноценный лайв-экшен ролик Battlefield 6 EA вывела сразу два главные темы новой части: медийные лица — не центр шоу, а серия возвращается к «жёсткому реализму». В видео на пару секунд мелькают Зак Эфрон, баскетболист Джимми Батлер, певец Морган Уоллен и боец ММА Пэдди Пимблетт — и столь же стремительно вылетают из кадра взрывом. «Кто это был?» — спрашивает один из солдат. «Неважно», — отвечает другой, после чего тон меняется на серьёзный: кадры с «косметикой» уступают место грязи, огню и тактическим штурмам без абсурдных скинов.

Такой монтаж явно намекает на последнее тренды в Call of Duty и её помпезную рекламу с голливудскими звездами в прошлом. Трейлер отчетливо дает понять, что ждет игроков в Battlefield 6. Разработчики подчёркивают «аутентичность» постановки и намерение строить маркетинг вокруг атмосферы и боёв, а не вокруг коллабораций.

Ролик уже подогрел мини-соревнование между шутерами: фанаты гадают, ответит ли Activision своей иронией. Но вне зависимости от перепалок, месседж Battlefield 6 прозвучал чётко — ставка делается на масштабные сражения и суровый тон, а не на парад лиц.

Battlefield 6 выйдет 10 октября 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Предзагрузка заявлена с 6 октября на всех платформах.