Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 614 оценок

Эпичный трейлер Battlefield 6 радует голливудскими "камео" и колкой издёвкой над Call of Duty

Gutsz Gutsz

В первый полноценный лайв-экшен ролик Battlefield 6 EA вывела сразу два главные темы новой части: медийные лица — не центр шоу, а серия возвращается к «жёсткому реализму». В видео на пару секунд мелькают Зак Эфрон, баскетболист Джимми Батлер, певец Морган Уоллен и боец ММА Пэдди Пимблетт — и столь же стремительно вылетают из кадра взрывом. «Кто это был?» — спрашивает один из солдат. «Неважно», — отвечает другой, после чего тон меняется на серьёзный: кадры с «косметикой» уступают место грязи, огню и тактическим штурмам без абсурдных скинов.

Такой монтаж явно намекает на последнее тренды в Call of Duty и её помпезную рекламу с голливудскими звездами в прошлом. Трейлер отчетливо дает понять, что ждет игроков в Battlefield 6. Разработчики подчёркивают «аутентичность» постановки и намерение строить маркетинг вокруг атмосферы и боёв, а не вокруг коллабораций.

Ролик уже подогрел мини-соревнование между шутерами: фанаты гадают, ответит ли Activision своей иронией. Но вне зависимости от перепалок, месседж Battlefield 6 прозвучал чётко — ставка делается на масштабные сражения и суровый тон, а не на парад лиц.

Battlefield 6 выйдет 10 октября 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Предзагрузка заявлена с 6 октября на всех платформах.

InkubatorKlef

нет,не радует

11
arsunor

Мне к сожалению расстроила кричащая девушка на 01:00, хз
Мне кажется это не соответствует реалистичному образу что так продвигают

и зачем эти шутки?
Мы же типа серьезная игра, в общем, после беты было супер, сейчас все больше сомнений =(

9
WerGC

получше дутивских

6
HellowRainbow

Кто все эти люди?

4
IY1982

это было прикольно)

4
Resplaytor

Ничё так )

4
h1fter

Было что то подобное раньше

4
Tommy451

в начале забавно высмеяли КАЛду

3
Giggity

Но быдлофилд от этого лучше не стала )

1
spaMER_ID

Этим "последним" трендам колды уже больше 10 лет.

3
Hughey

Вики: Зак Эфрон родился 18 октября 1987 года в семье Дэвида Эфрона, инженера электростанции, и Старлы Баскетт. Рос вместе с младшим братом Диланом, который на 5 лет младше Зака. Зак Эфрон имеет еврейские корни ...

2
r0b0tf00t

продолжайте

kb0000001

продолжайте держать нас в курсе

1
